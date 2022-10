M. Abdeljalil appelle à intensifier la coopération pour relever les défis futurs de l’aviation civile internationale

Les défis futurs de l’aviation civile mondiale imposent l’intensification et la consolidation de la coopération en vue de lutter contre l’impact de l'aviation sur les changements climatiques et d’accompagner les évolutions technologiques futures, a souligné, lundi à Marrakech, le ministre du transport et de la logistique, M. Mohamed Abdeljalil.

Intervenant à la cérémonie d’ouverture du Congrès mondial des aéroports du Conseil International des Aéroports (ACI Monde/Afrique), un événement placé sous le thème "Tout est possible : à la découverte d’opportunités dans un monde en changement", M. Abdeljalil a réitéré l’engagement du Maroc en faveur d’un trafic aérien sûr, efficace, compétitif et durable.



Rappelant le rôle vital que joue l’aviation civile en tant que levier essentiel de la promotion du tourisme, le désenclavement des différentes régions du Monde, la facilitation du mouvement et le renforcement des échanges économiques, M. Abdeljalil a mis en exergue les mesures prises par le Royaume, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la relance et la promotion du secteur de l’aviation civile, dans un contexte marqué par l’’amélioration de la situation pandémique aux niveaux national et international, et la mobilisation de tous les acteurs concernés pour garantir une poursuite fluide et sûre des activités de transport aérien.



Ainsi, a-t-il poursuivi, l’année 2022 a été marquée par une relance du trafic des passagers avec un taux de récupération de 74% dans les aéroports du Royaume durant les 9 premiers mois, comparativement avec 2019, alors que ce pourcentage a dépassé les 100% dans certaines structures aéroportuaires nationales.



Le Maroc œuvre aussi de façon permanente, à moderniser et développer son système d’aviation civile à travers la mobilisation des équipements de pointe pour la gestion de son espace aérien, et sa couverture globale en réseaux de radars qui peuvent être intégrés dans les systèmes futures mondiales d’aviation civile, a-t-il insisté.



Dans le domaine de la protection de l’environnement et la réduction des émissions de CO2 dans le transport aérien, M. Abdeljalil a indiqué que le Royaume appuie l’adoption de l’objectif ambitieux pour lutter contre ces émissions en vue d’atteindre la neutralité carbone du transport aérien d'ici à 2050.



Et de mettre l’accent sur les réformes importantes de la législation juridique et du cadre organisationnel dans le domaine de l’aviation civile au Maroc afin de l’adapter aux lois et conventions internationales, en plus de la qualification des ressources humaines du secteur et dans toutes les spécialités.



Le Congrès mondial des aéroports du Conseil International des Aéroports (ACI Monde/Afrique) connait la participation de 600 décideurs, gestionnaires d’aéroports, des industriels, des responsables de l’aviation civile africaine et internationale, et des membres d’organisations internationales, issus de 65 pays, dont 35 pays africains.



Cet événement, qui constitue le plus grand rassemblement des aéroports dans le monde, sert de plateforme pour le partage des bonnes pratiques, et la proposition de solutions innovantes et réalistes et l’élaboration de recommandations de nature à enrichir les expériences des différents participants et inspirer les gouvernements, les décideurs et les organisations internationales, ainsi que les législateurs et les parties prenantes de l’industrie de l’aviation civile.



En marge de cet évènement, diverses réunions et séances de travail seront organisées, notamment l’Assemblée Générale d’ACI Monde, les Conseils d’Administration d’ACI monde et d’ACI Afrique, des réunions des groupes régionaux et des formations au profit des participants.



A rappeler que le Maroc accueille ce congrès pour la troisième fois après 1994 et 2011.

MAP: 24/10/2022