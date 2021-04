M. Ait Taleb: Le futur centre hospitalier de Sidi Ifni proposera une offre de santé "très adaptée"

Le nouveau projet de centre hospitalier provincial de Sidi Ifni, dont le début des travaux est prévu pour juillet prochain, proposera une offre de santé "très adaptée" au profit de la population locale, a indiqué jeudi le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du Programme de développement intégré de la région de Guelmim-Oued Noun (2016-2021) signé devant SM le Roi Mohammed VI, contribuera à renforcer l'offre de santé dans la province et à éviter aux habitants de Sidi Ifni le déplacement vers les villes d'Agadir ou Guelmim, a déclaré le ministre à la presse.



Il a assuré que des efforts seront déployés pour réduire le délai d'achèvement de cet établissement fixé à 36 mois, précisant que la réalisation de ce chantier nécessitera la mobilisation de 230 millions de dirhams.



Ce projet, d'une capacité de 120 lits, sera réalisé sur une superficie totale de 6 hectares, dont 25.717 m2 couverts, a-t-il ajouté.



En outre, M. Ait Taleb s'est rendu à Assa (province d'Assa Zag), dans le cadre de la visite qu’il a entamée depuis mercredi dans la région de Guelmim-Oued Noun, où il s’est informé des travaux d’élargissement de l'hôpital provincial.



Le ministre a relevé que cet établissement hospitalier, après son expansion et grâce à l'équipement qui y sera disponible, offrira des services de qualité aux habitants d'Assa, ajoutant que davantage d'efforts seront déployés, dans le cadre d'une approche participative régionale, de fournir de meilleures prestation de santé.



A cette occasion, le responsable gouvernemental a présidé une cérémonie de remise d'une unité médicale mobile et d'une ambulance fournies par la délégation provinciale de la santé dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain. Il a également visité un centre urbain pour la vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19).



M. Ait Taleb a expliqué que sa visite dans la région vise aussi à s’assurer du bon déroulement de l’opération de vaccination contre la Covid-19, saluant l'implication et la mobilisation des cadres médicaux et de toutes les parties prenantes pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions.

