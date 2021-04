M. Amara: Le projet de la voie express Tiznit-Dakhla prendra forme l'année prochaine

Le projet de la voie express Tizinit-Dakhla prendra forme durant l’année prochaine, a annoncé jeudi le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

Le ministre, qui inspectait les tronçons de ce projet dans la province de Tarfaya, a indiqué que la mise en œuvre de ce chantier avance un rythme soutenu dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui héberge à elle seule 475 km de cette voie express, dont trois ouvrages d’art, pour un coût estimé à 3,6 milliards de dhs.



Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que cette route de 1.055 km, qui mobilise un investissement de près de 10 milliards de dhs, revêt une grande importance puisqu’il s’agit d’une route transcontinentale reliant l’Europe à l’Afrique subsaharienne à travers le Maroc.



M. Amara, qui était accompagné du gouverneur de la province de Tan-Tan, Mohamed Hamim, a ajouté que ce projet comprend la réalisation d’un pont de 1.650m pour le contournement de la ville de Laâyoune, considéré comme le plus grand du Maroc, pour une enveloppe de 1,1 milliard de dhs.



Le ministre a ensuite visité la station de dessalement de l’eau de mer à Tarfaya, pour répondre aux besoins en eau de la population locale, et qui a été réalisé en "un temps record" par une entreprise marocaine, ajoutant que l’alimentation en eau potable de Tarfaya et l’extension du réseau d’assainissement liquide ont mobilisé un investissement de 140 millions de dhs.



M. Amara avait également inspecté plusieurs tronçons de la voie express Tiznit-Dakhla près de la ville de Tiznit et dans la région de Guelmim-Oued Noun, ainsi que des chantiers de barrages.

MAP: 08/04/2021