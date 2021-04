M. Amekraz souligne l'importance de la sensibilisation à la prévention des maladies professionnelles dans la promotion de la santé au travail

Un environnement de travail sain et sécurisé nécessite la sensibilisation à l'importance de la prévention des maladies professionnelles, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

S'exprimant à l'ouverture d'un colloque organisé par le ministère dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui coïncide avec le 28 avril de chaque année, M. Amkraz a relevé qu'à la lumière de la situation que connait le Maroc à cause de la pandémie de la Covid-19, l'effort pour fournir un environnement de travail sain et sécurisé est devenu une nécessité inévitable et urgente.



Pour atteindre cet objectif, le ministre a appelé à renforcer les capacités de développement de la législation et des systèmes capables de gérer les nouveaux risques, de faire face aux crises et de répondre aux situations d'urgence, notant que le département de tutelle a pris un ensemble de mesures visant à renforcer le système national de la santé et de la sécurité au travail afin de limiter la propagation de la Covid 19 dans les milieux de travail.



A cet égard, M. Amekraz a évoqué la création d'un comité central de veille au niveau de la direction du travail, ainsi que des comités régionaux et provinciaux pour suivre la situation économique et sociale des entreprises touchées par la crise.



Ainsi, les mesures prises par le ministère comprenaient également la création d'une plateforme numérique "Alo 2233" pour répondre aux questions et aux consultations des employeurs et des salariés sur diverses questions liées au travail et la préparation d'une affiche contenant les mesures de protection au sein de l'entreprise, a-t-il poursuivi.



Par ailleurs, il a souligné que le gouvernement, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'intensifier les efforts pour placer la prévention des risques professionnels au centre de leurs préoccupations, en tenant compte de tous les changements et évolutions que connait le monde du travail. De son côté, la présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, Awatif Hayar, a affirmé l'implication de l'établissement dans la promotion de la santé et de la sécurité au travail à travers les formations de haut niveau qu'elle propose et ses activités de recherche et scientifiques sur le terrain.



Elle a ensuite estimé que le renforcement des activités de recherche et développement est un enjeu fondamental pour faire progresser l'innovation dans le domaine, qui permettrait d'améliorer la qualité des espaces de travail en termes de sécurité professionnelle.



Dans la même veine, le doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, Mustapha Abou Maârouf, a indiqué que la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est l'occasion d'évaluer dans quelle mesure les éléments du système de la santé et de la sécurité au travail sont utilisés conformément à l'accord-cadre de promotion de la santé et de la sécurité au travail de 2006.



Cette célébration constitue également l'occasion de proposer des stratégies pour renforcer les systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail qui visent à accroître la résilience face aux crises actuelles et futures, a ajouté M. Abou Maârouf.



Les participants à ce colloque, organisé par visioconférence, ont abordé les moyens de sensibiliser à l'importance de l'investissement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et d'approfondir la discussion sur les stratégies visant à renforcer un système national de sécurité et de santé au travail à travers plusieurs axes. Les thèmes de cette rencontre ont porté notamment sur "la politique nationale et systèmes flexibles pour la sécurité et la santé au travail", "l'investissement dans des modèles flexibles pour la santé au travail" et "les contributions à apporter par la Commission internationale de la santé au travail 2024 Marrakech (ICOH) pour promouvoir la santé au travail au Maroc".

