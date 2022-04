M. Baitas: Le dialogue social avec les centrales syndicales «se déroule dans une atmosphère très constructive»

Le dialogue social avec les centrales syndicales "se déroule dans une atmosphère très constructive", a assuré, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Une fois disponibles, les données se rapportant à ce sujet seront divulguées, a souligné le ministre lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, en réponse à une question sur l'offre du gouvernement dans le cadre du dialogue social, à l'occasion de la fête du travail, célébrée le 1er mai. Il est à noter que les premiers rounds du dialogue social se sont tenus avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives les 24 et 25 février, dans le cadre de la volonté commune de lancer un dialogue social solidaire et responsable, en réponse à l'invitation du chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

MAP 28/04/2022