M. Bourita s'entretient avec son homologue argentin

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est entretenu, vendredi par visioconférence, avec le ministre des Relations Extérieures, du Commerce International et du Culte de la République argentine, M. Santiago Andrés Cafiero.

A cette occasion, les deux ministres se sont félicités de la dynamique positive et soutenue qui caractérise les relations maroco-argentines, reflétée par un dialogue politique constructif et une convergence de points de vue sur de multiples questions régionales et internationales, indique un communiqué du ministère.

MM. Bourita et Cafiero ont réaffirmé la volonté commune de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président argentin, M. Alberto Angel Fernandez, de poursuivre la consolidation des relations bilatérales entre le Maroc et l'Argentine dans le cadre d'une coopération agissante et mutuellement avantageuse, basée sur des valeurs partagées du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.

Les deux parties, poursuit le communiqué, ont passé en revue l'état des relations bilatérales et ont examiné les perspectives de leur développement, en s’engageant à promouvoir une dynamique de coopération sectorielle diversifiée et à fort potentiel dans des domaines tels que la sécurité, l'agriculture, les énergies renouvelables, la technologie, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

MM. Bourita et Cafiero ont par ailleurs affirmé leur volonté commune de renforcer le cadre juridique bilatéral et ont convenu de la tenue prochaine de la 5è réunion des Consultations Politiques ainsi que de la 5è session de la Commission Mixte Maroc-Argentine.

Par ailleurs, les deux ministres ont convenu de la tenue d’un forum d'affaires et de l'échange de visites de part et d'autre afin d'asseoir le socle d’un partenariat exemplaire au bénéfice des deux pays.

Rabat et Buenos Aires ont également relevé l'intérêt d’explorer les perspectives offertes par la coopération triangulaire, prônée par le Souverain au service d'une co-émergence inscrite dans une logique gagnant-gagnant, précisant leur disposition à prendre part à tout projet qui impliquerait un échange d'expériences entre pays africains et latino-américains, notamment dans le domaine agricole, note la même source.

Sur le plan multilatéral, MM. Bourita et Cafiero ont souligné la nécessité de renforcer leur concertation au sein des organisations régionales et internationales, notamment pour faire face aux défis auxquels les deux régions sont confrontées, notamment le terrorisme, la migration et le changement climatique.

Rappelant que le Maroc est un important partenaire du Mercosur auquel il est lié par un accord cadre de commerce, signé en 2004, l’Argentine s'est engagée à œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux parties.

Par ailleurs, M. Bourita a félicité l’Argentine pour la présidence pro tempore de la CELAC (Communauté des Etats latino-américains et caraïbes) et la présidence du Conseil des Droits de l’Homme pour l’année 2022, l'invitant à coordonner avec le Maroc au sein de cette importante organisation onusienne.

A l'issue de cet entretien, M. Bourita a réitéré l'invitation adressée à son homologue argentin pour effectuer une visite de travail et d'amitié au Maroc, conclut le communiqué.

MAP 04/03/2022