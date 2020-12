M. David Fischer: Le consulat américain à Dakhla permettra de soutenir les projets d'investissement et de développement

L’ouverture par les Etats Unis d’un consulat dans la ville de Dakhla permettra de soutenir et d’encourager les projets d’investissement et de développement dans la région, a indiqué l’ambassadeur américain au Maroc, M. David Fischer.

Le consulat américain à Dakhla "permettra de soutenir et d’encourager les projets d’investissement et de développement qui vont apporter des avantages concrets" pour les populations notamment celles des provinces du Sahara, a relevé M. Fischer dans une interview à la MAP.



Le diplomate américain a en outre souligné que l’ouverture de cette représentation va permettre aux Etats Unis de profiter davantage de la position stratégique du Maroc en tant que hub pour le commerce en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.



Il a dans ce sens mis en avant le leadership "audacieux" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a su positionner, avec expertise, le Maroc comme "la porte d’entrée économique" en Afrique, à la faveur des accords de libre-échange signés avec des pays en Europe, au Moyen-Orient et dans le continent africain.



M. Fischer a également indiqué que le Maroc est le seul pays en Afrique lié aux États-Unis par un accord de libre-échange.



Lors d’un point de presse vendredi dernier à Rabat tenu dans le sillage de la décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, l’ambassadeur américain a indiqué qu’une série d'annonces sont prévues cette semaine pour raffermir le partenariat stratégique entre les États Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc.



"Nous envisageons de faire une série d’annonces qui vont consolider le partenariat stratégique USA-Maroc en matière de développement économique et de commerce, tout en renforçant le rôle du Maroc en tant que leader économique sur le plan régional", avait-il souligné.



La décision historique de Washington reconnaissant la marocanité du Sahara a été annoncée jeudi dernier lors d'un entretien téléphonique de SM le Roi Mohammed VI avec le Président américain, M. Donald Trump.



A titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les États-Unis ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et de contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

MAP: 16/12/2020