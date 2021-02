M. El Malki se félicite du cheminement de la coopération avec le FOPREL

Le président de la chambre des Représentants, Habib El Malki, s'est félicité du cheminement de la coopération entre le parlement marocain et le Forum des présidents des Parlements d'Amérique Centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL).

L'intérêt du Maroc pour la coopération Sud-Sud se traduit par une forte volonté d’ouverture des canaux de communication, d'échange d’expériences et d’expertises, et d'unification des positions avec les pays de la région, a souligné M. Malki lors de sa participation aux travaux de la 39ème session ordinaire du FOPREL, tenue jeudi par visioconférence.

A cet égard, M. El Malki a mis en avant la contribution du Parlement marocain depuis son adhésion en tant que membre observateur au Forum en 2014 et la nouvelle dynamique de coopération entre les deux parties, exprimant la ferme volonté de poursuivre le dialogue avec le FOPREL et de consolider les liens d’amitié avec les représentants des peuples de la région à l’ère de la nouvelle présidence du forum.

La 39ème session ordinaire du FOPREL a connu la passation de la présidence à Mme Dulce María Sauri, Présidente de la Chambre des Députés du Mexique.

Créé en 1994, le FOPREL vise à renforcer la mise en place et l'harmonisation des législations des pays membres et à élaborer des mécanismes de consultation entre les présidents des institutions législatives des pays membres pour faire face aux défis auxquels la région fait face, en plus de soutenir les études législatives au niveau régional.

Le FOPREL regroupe les Présidents des Parlements des 10 pays membres, à savoir le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la République dominicaine, le Mexique, et Porto Rico.

MAP 26/02 2021