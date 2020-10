M. El Otmani: Le CGSUT a contribué à faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication

Le Comité de gestion du service universel des télécommunications (CGSUT) a contribué, grâce à sa bonne gestion et à l'intervention responsable de tous les intervenants, à réduire les disparités de couverture et à faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication, a indiqué, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani.

M. El Otmani s'exprimait à l'occasion de la 12ème réunion du CGSUT, consacrée à l'examen de l'état d'avancement des projets et programmes approuvés par le Comité, ainsi qu'à la présentation des projets en perspective visant à répondre aux besoins en matière de généralisation des technologies des médias, de communication et du numérique au Maroc, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.



A cet effet, M. El Otmani a souligné que le plan national de haut et de très haut débit permettra de généraliser la couverture de l'intégralité du territoire national en réseaux et services et de répondre ainsi aux enjeux actuels et futurs en lien tant avec les citoyens qu'avec les entreprises, en plus d'engager le Royaume dans des projets de transformation numérique afin de rapprocher les services fournis par les administrations et les services publics de l'ensemble des citoyens.



Il a également rappelé le rôle joué par le secteur des télécommunications dans la lutte contre les répercussions de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), du fait que le Maroc dispose d'un réseau de communication efficace qui a contribué à relever les défis et surmonter les contraintes induits par la crise sanitaire, saluant à cet égard l'implication des opérateurs et leur interaction avec les exigences imposées par la conjoncture.



Cette étape a démontré la nécessité de disposer d’infrastructures de télécommunications solides à même de répondre aux besoins de la population, particulièrement dans le domaine de l’éducation et de l’administration, et qui permettent d'accompagner l'économie nationale, a-t-il estimé, ajoutant que la crise sanitaire a également mis en évidence l'importance d’œuvrer en faveur de l'accomplissement et de l'accélération des réalisations, surtout en ce qui concerne la couverture à haut débit dans le monde rural, la promotion de la numérisation des services et le développement des usages.



M. El Otmani a également passé en revue le bilan d'un ensemble de projets structurants visant à réduire la fracture numérique et à développer les usages au Maroc, comme le programme d'accès généralisé des télécommunications (PACTE) qui couvre 99,6% de la population en terme de réseaux de communication mobile des opérateurs nationaux, ainsi que le projet ambitieux de couverture de 10.740 zones rurales d'ici 2022 avec des technologies 4G, dont le taux d'avancement se situe à 40%. A ce titre, le Chef du gouvernement a évoqué le programme de généralisation des technologies d'information et de communication dans l'enseignement (GENIE), ainsi que le programme INJAZ qui a permis de doter près de 138.000 élèves et étudiants d'ordinateurs et d'abonnements au service internet 3G, et le programme NAFIDA qui a permis à près de 150.000 enseignants de disposer d'un abonnement internet. Il a noté, par ailleurs, que cette réunion de la commission permettra de s’attarder sur un nombre de programmes et de projets proposés, notamment le service essentiel des télécommunications, afin de progresser dans la stratégie du Royaume qui vise à renforcer le rôle des télécommunications et de l’économie numérique, deux propulseurs du développement économique et social.



Parmi les importants projets figurant dans ce cadre, outre l'accroissement de la généralisation et l'élargissement de la couverture et l’accès aux habitants aux réseaux sociaux à travers le haut et très haut débit, il a cité le chantier de la mise en place du portail national de l'administration qui contribuera grandement à la simplification des procédures administratives, au rapprochement des services des citoyens et leur accélération, en plus de la facilitation du travail des entreprises et des investisseurs, indique le communiqué.



Parmi les programmes ambitieux proposés figure l'appui à l'enseignement supérieur pour faire face aux défis imposés par l'enseignement à distance, en raison du coronavirus et de ses répercussions, à travers notamment le portail de l'étudiant qui offre des services éducatifs et d'autres concernant la vie estudiantine, au côté de l'atelier numérique qui consiste en des programmes d’innovation interne pour mettre en place un centre de recherche et de coopération, d'une manière rapide et effective avec les ateliers numériques privés, ainsi que le projet de l'université virtuelle et le projet de la bibliothèque numérique.



D'un autre côté, M. El Otmani a évoqué le rôle du fonds du service essentiel des télécommunications, comme étant un mécanisme rationnel et efficient qui vise à appuyer les projets futurs, ce qui suppose un renforcement du rôle du fonds en tant que catalyseur de l’investissement dans le secteur des communications et moteur de son développement, exhortant la commission et tous ses intervenants à réagir positivement au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des services essentiels des télécommunications et d'accorder une attention particulière aux observations et recommandations incluses, par le biais de l'évaluation et la programmation de son exécution, selon la même source.



Durant cette réunion, les membres de la commission ont suivi un exposé du directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, dans lequel il a présenté le bilan des projets réalisés ainsi que des propositions de projets relatifs au soutien à l’accès aux services des télécommunications et l'appui de son utilisation.



Les membres de la commission ont ensuite examiné les projets et programmes qui seront adoptés et qui visent à développer l’enseignement supérieur, à soutenir la modernisation de l’administration et l'appui à l’accès gratuit des citoyens à certains services, en plus de poursuivre le renforcement des chantiers du gouvernement.



Cette réunion s'est déroulée en présence notamment du Secrétaire général du gouvernement, du ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l’Économie numérique et verte, du ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, du ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en plus de représentants des différentes directions membres de la commission.



MAP: 26/10/2020