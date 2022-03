M. Laftit prend part mardi à Dubaï aux travaux de la réunion ministérielle de l’ISA

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, conduira, mardi à Dubaï aux Émirats arabes unis, une délégation de haut niveau, aux travaux de la réunion ministérielle de l'Alliance internationale de sécurité (ISA).

Outre le ministre, la délégation comprend MM. Idriss Jouhari, wali, directeur général des Affaires intérieures, Khalid Zerouali, wali, directeur de l'immigration et de la surveillance des frontières et Mohamed Moufakir, wali, directeur de la coopération internationale.

Cette alliance, lancée officiellement en 2017, représente un groupe de travail international, visant à lutter contre l’extrémisme et les crimes transfrontaliers sous toutes ses formes, et ce afin de renforcer la sécurité et la sûreté des pays membres.

La participation du Royaume du Maroc aux travaux de la quatrième session de cette alliance s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre les Etats membres, en particulier dans le domaine de la protection des dangers électroniques et les moyens de renforcer la prévention proactive des crimes d'extrémisme et de terrorisme transfrontalier.

MAP 28/03/2022