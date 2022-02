M. Mezzour: la propriété industrielle, un véritable atout économique et commercial

La propriété industrielle permet de protéger et de valoriser les actifs immatériels et constitue un véritable atout sur le plan économique et commercial, a affirmé, le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

"La propriété industrielle joue un rôle de plus en plus important pour soutenir le développement de nos entreprises et stimuler l'innovation et la créativité", a expliqué M. Mezzour, dans son mot contenu dans le bulletin annuel sur la propriété industrielle et commerciale au Maroc, publié par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

"Au cours de cette année, nous avons été témoins, non sans fierté, de la capacité de nos entreprises à relever les défis liés à la pandémie et de la dynamique enclenchée pour créer de la valeur et contribuer au développement économique de notre pays", s'est réjoui le ministre.

Cette dynamique s'est également illustrée à travers l'évolution positive de l'activité de protection des marques, brevets d'invention, dessins et modèles industriels ainsi que celle relative à la création d'entreprises, ajoute M. Mezzour, faisant état d'une performance positive constatée pour les indicateurs de la propriété industrielle et commerciale relatifs aux déposants et aux entreprises marocains, ce qui témoigne de l'intérêt grandissant que suscite la propriété industrielle et sa dimension stratégique pour l'entreprise.

Face à l'importance accrue de la propriété industrielle, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'OMPIC s'engagent auprès des entreprises pour les accompagner dans le développement de leurs actifs immatériels, notamment les marques et les innovations, a souligné le ministre.

Et d’ajouter que les diverses actions déployées pour le renforcement de la défense et la protection de la propriété industrielle et commerciale, le développement de compétences ainsi que les services de veille et d'information constituent autant d'exemples de l'appui actif apporté à nos entreprises pour les soutenir encore plus en cette période de relance économique et industrie.

"Notre ambition est de renforcer encore plus ces actions pour le rayonnement de notre tissu industriel basé sur une utilisation efficace de la propriété industrielle au niveau national et international", a conclu M. Mezzour.

MAP 25/02/2022