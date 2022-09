M. Ouahbi visite le Musée national du Qatar

Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a effectué, mardi à Doha, une visite au Musée national du Qatar, en marge d'une visite officielle au pays.

Accompagné d'une délégation et de l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Doha, Mohamed Sitri, M. Ouahbi a exploré les plus importants objets de collection du musée et a suivi une présentation détaillée de ses précieux trésors, a indiqué un communiqué du ministère de la Justice.



Le ministre a également visité les galeries qui retracent l'histoire du Qatar sur des centaines d'années, depuis les débuts du développement géologique et des environnements naturels de la péninsule du Qatar, a ajouté le communiqué.



M. Ouahbi a, selon la même source, découvert des monuments et des inscriptions rupestres sur les sites archéologiques, la vie des habitants du Qatar à l'intérieur des terres et sur les côtes, ainsi qu'une exposition numérique et l'histoire moderne du Qatar.



Le Musée national du Qatar, dit "Rose du désert", a été construit autour de l'ancien palais du cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani et incarne le patrimoine et l'histoire du Qatar.



Le ministre de la Justice s'est également entretenu mardi avec son homologue qatari, Masoud bin Muhammad Al-Amiri, autour des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine judiciaire.



La visite de M. Ouahbi au Qatar s’inscrit dans le cadre d'une tournée régionale avec des escales au Royaume d'Arabie saoudite, au Royaume de Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Koweït, la Jordanie et l’Égypte.

MAP: 27/09/2022