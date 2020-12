M. Rabbah: l'avenir du secteur minier tributaire de l'intensification des efforts de recherche, de l'exploration minière et des investissements

L'avenir du secteur minier qui est confronté à un certain nombre de contraintes et de défis reste tributaire de l'intensification des efforts dans le domaine de la recherche, de l'exploration minières et de la réalisation de plus d'investissements, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, M. Aziz Rabbah.

Cette déclaration a été faite par le ministre lors d'un exposé sur le secteur minier présenté lors du conseil de gouvernement, réuni en visioconférence, sous la présidence du chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani.

Dans sa présentation, M. Rabbah a mis en avant l'importance du secteur minier dans l'économie nationale ainsi que le rôle qu'il joue dans le développement social du Royaume, évoquant les contraintes et les défis auxquels ce secteur est confronté, principalement représentés par le quasi épuisement des ressources, a rapporté le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil. M. Rabbah a souligné que l'avenir de ce secteur reste tributaire de l'intensification des efforts dans le domaine de la recherche et de l'exploration minières notamment en grande profondeur, ce qui nécessite davantage d'investissements, affirmant qu'après l'élaboration de la stratégie pour le secteur minier hors phosphates (2013-2025), le ministère a mis en place le Plan Maroc Mines 2021-2030 qui servira de locomotive pour un développement responsable et durable au niveau national.



Le ministre a évoqué, dans ce cadre, les plus importants chantiers structurants ouverts qui visent à améliorer l'attractivité du secteur minier et à l'adapter aux nouveaux développements que connait l'industrie minière au niveau mondial, portant principalement sur la modernisation des cadres législatif et réglementaire, l'assainissement du patrimoine minier national, le renforcement de l'attractivité géologique du Royaume et la restructuration de l'activité minière traditionnelle. Concernant les réformes législatives et réglementaires, M. Rabbah a mis en avant les principales dispositions contenues dans le projet de loi n° 46.20 modifiant et complétant la loi n° 33.13 relative aux mines, ainsi que le projet de loi n° 49.20 portant statut des employés des sociétés minières dans le but de permettre à l'industrie minière de disposer d'un cadre juridique social qui garantit la dignité des travailleurs et assure les conditions décentes du cadre du travail.



Évoquant l'assainissement du patrimoine minier national, M. Rabbah a mis en relief le renforcement des contrôles des projets miniers, en précisant que 3147 permis miniers ont été ré-octroyés après leur annulation avant fin 2019, ainsi que le lancement sur plateforme du premier processus de concours qualitatif pour l'obtention des permis d'exploitation des déchets et des gravats en vue de permettre aux entreprises de réserver le site souhaité.



Le ministre a aussi souligné que la promotion de l'attractivité géologique du Royaume se fait à travers la mise en oeuvre de la feuille de route nationale pour le développement de l'infrastructure géologique et géothématique pour la période 2015-2025, qui vise à accélérer le rythme de la cartographie géologique au niveau national, tout en facilitant l'accès à l'information via des plateformes numériques sur lesquelles toute la production cartographique est présentée. Concernant la restructuration de l'activité minière traditionnelle, le ministre a souligné que les dispositions de la loi n° 15-74 relative à la zone minière de Tafilalet et Figuig ont commencé à être mises en oeuvre, à travers l'ouverture de la zone devant les investisseurs dans un cadre de transparence et de concurrence à travers des mécanismes juridiques définissant la relation entre investisseurs et exploitants miniers traditionnels.

