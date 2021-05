M. Rabbah: les propositions du rapport de la CSMD vont contribuer à l’ancrage du développement durable au Maroc

Les propositions du rapport général de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), présenté à SM le Roi Mohammed VI, vont contribuer à l’ancrage du développement durable au Maroc, a affirmé le ministre de l'Énergie, des mines et de l'environnement, Aziz Rabbah.

S'exprimant lors d'une réunion à distance du Comité de suivi et d’accompagnement de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), M. Rabbah a relevé que ce rapport comprend plusieurs volets qui convergent avec les exigences du développement durable pour un Maroc inclusif, indique un communiqué du ministère. Il a également souligné que le développement durable est un choix stratégique qui va permettre de consolider les acquis réalisés lors de la mise en œuvre de plusieurs stratégies et plans sectoriels, ajoute la même source. Au cours de cette importante réunion, l’accent a été mis sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la SNDD, aussi bien, au niveau des pactes de l’exemplarité de l’administration (PEA) que des plans sectoriels de développement durable (PADD). La réunion a connu également la présentation de la méthodologie proposée par le bureau d'études chargé d'évaluer la SNDD en tenant compte des nouveautés nationales et des engagements internationaux en application de la décision de la Commission nationale de développement durable, réunie le 3 juin 2021 sous la présidence du Chef du gouvernement.



Au terme de cette réunion, plusieurs recommandations ont été formulées et seront soumises à la Commission nationale de développement durable, et qui ont trait à la nécessité de la mise en œuvre du PEA aux niveaux central et territorial, du suivi de l'évaluation de la SNDD et de l’accélération du processus de sa réalisation. Le bilan de la mise en œuvre de la SNDD a été également adopté et sera soumis à l’avis de la Commission, note le communiqué, ajoutant que M. Rabbah a félicité tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la Stratégie pour les efforts consentis et leur engagement en faveur de l’action qui vise à concrétiser les objectifs fixés par ladite stratégie.



Il est à signaler que la SNDD qui a été adoptée par le conseil des ministres, tenu le 25 juin 2017, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue le cadre de référence pour tous les programmes sectoriels dans l’objectif d’accélérer la transition vers une économie verte et inclusive au Maroc d’ici 2030.



La SNDD est opérationnalisée actuellement à travers le suivi de la mise en œuvre de 28 plans d’Actions du développement Durable (PADD) et à travers le PEA. Au niveau territorial, des conventions ont été signées avec les régions pour intégrer des objectifs de Développement durable dans les plans régionaux de développement.

(MAP-28/05/2021)