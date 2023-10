M. Sadiki: Le SIDATTES, un événement "extrêmement important" pour le développement du palmier dattier au niveau national

Le Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES), dont la 12ème édition s’est ouverte mardi à Erfoud, est un événement "extrêmement important" pour le développement et la promotion de la filière du palmier dattier au niveau national, a souligné le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

"Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce salon offre une vitrine des dernières technologies et techniques liées à la production et à la valorisation des dattes", a indiqué M. Sadiki dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture du SIDATTES 2023, qui se poursuivra jusqu’au 8 octobre.

Ce rendez-vous annuel, qui rassemble des producteurs et exposants parmi les acteurs clés de la filière du palmier dattier, constitue aussi une plateforme incontournable de rencontre, d’échange et de commerce, a-t-il relevé.

Le ministre a évoqué l’essor remarquable qu’a connu la filière du palmier dattier au cours des dernières années, rappelant dans ce sens que le Plan Maroc Vert, à travers le contrat programme 2009-2020, a permis de planter 3 millions de palmiers dattiers tout en améliorant les indicateurs de ce secteur, notamment en termes de production et de qualité.

"Aujourd’hui, avec la stratégie Génération Green (2020-2030), l’objectif est de planter 5 millions de palmiers dattiers d’ici 2030 dans les oasis traditionnelles, mais aussi dans les zones d’extension des plantations modernes", a-t-il précisé.

Le responsable a expliqué que cet objectif sera réalisé grâce à un programme ambitieux et intégré axé sur la modernisation du système d’irrigation, la valorisation des dattes et la diversification des variétés, ajoutant que "les conférences et forums qui seront organisés lors du SIDATTES aborderont toutes ces thématiques".

Par ailleurs, M. Sadiki a rappelé que le développement de la filière du palmier dattier a fait l’objet d’un contrat-programme entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle marocaine des dattes pour la période 2021-2030, notant que ce programme, destiné à améliorer la production et les taux de conditionnement et de transformation, mobilise plus de 7 milliards de dirhams d’investissements.

La 12ème édition du Salon international des dattes au Maroc a ouvert ses portes, mardi à Erfoud, sous le thème "Génération Green : de nouveaux horizons pour le développement du palmier dattier et la durabilité des oasis".

La cérémonie d'ouverture de cet évènement a été présidée par M. Sadiki en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchâab Yahdih, du président de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, et de plusieurs autres personnalités.

Cette manifestation internationale, qui prévoit d’accueillir plus de 90.000 visiteurs, mettra en lumière l’importance du palmier dattier dans l’économie des zones oasiennes, les enjeux liés à la durabilité de ces territoires, ainsi que les perspectives de développement à l’horizon 2030.

(MAP 03.10.2023)