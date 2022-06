M. Sekkouri prend part à Genève au segment de haut niveau de la 110e session de la CIT

Les travaux du segment de haut niveau de la 110e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) se sont ouverts, jeudi à Genève, avec la participation du Maroc représenté par le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

La Conférence internationale du Travail est l'instance décisionnelle suprême de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Elle se réunit tous les ans pendant deux semaines en juin avec la participation des délégations tripartites (représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs) de 187 États membres de l'OIT pour discuter des principales questions relatives au monde du travail, adopter et évaluer l’application des normes internationales du travail, et définir les lignes directrices de l’OIT.



La conférence est composée d'une plénière et de comités techniques. Cette année, la sécurité et la santé au travail, l'apprentissage, ainsi que l'économie sociale et solidaire étaient parmi les points à l'ordre du jour de la CIT, qui avait démarré le 27 mai et prendra fin vendredi.



La délégation marocaine prenant part au segment de haut niveau de la CIT comprend également l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber.

MAP: 09/06/2022