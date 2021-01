M. Taoufiq donne la conférence inaugurale de la faculté Chariaa de Fès

Le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a donné, mercredi, la conférence inaugurale de la faculté Chariaa de Fès, sous le thème "les aspects sociaux de certains faits de l'histoire islamique".

Lors de cette conférence, M. Taoufiq a mis l'accent sur l'importance de l'assimilation des tenants et des aboutissements des faits historiques pour une meilleure lecture de l'Islam et de la religion, ajoutant que le point de vue de l'historien est nécessaire pour comprendre ces faits et les placer dans leurs contextes respectifs.



Le ministre, qui s'est attardé sur certains faits ayant marqué l'histoire ancienne et moderne du Maroc, notamment ‘’ceux liés aux différents courants idéologiques ayant cherché à s'approprier l'espace et le débat publics’’, a estimé que ‘’le Royaume a vécu ces quatre derniers siècles sous la protection des oulémas qui ont pu contrer les courants venus de l'Orient et les autres menaces qui pesaient sur le Royaume’’.



M. Taoufiq est revenu, par la suite, sur la période coloniale qu'a traversée le Maroc, avec tous les nouveaux défis socio-économiques qu'elle a apportés, ainsi que sur l'ère de l'indépendance marquée par l'apparition de la politique partisane, avec tous ses courants, estimant que ‘’les musulmans ne devraient concevoir leur histoire future sans démocratie’’.



"Une démocratie renforcée et animée par la morale islamique constitue l'espoir dans la gestion des problèmes durables", a-t-il conclu.



Cette conférence inaugurale s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques et culturelles organisées par l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah (UMSBA) de Fès, a souligné de son côté le président de l'USMBA, Radouane Mrabet, ajoutant que le thème choisi vise à sensibiliser aux aspects des mutations stratégiques que connait le monde en focalisant sur leurs répercussions sociales, ayant été à l'origine de faits déterminants dans l'évolution de la civilisation.



‘’Il s'agit d'aider à la compréhension de la réalité et l'assimilation des leçons de l'histoire de manière à en tirer profit dans le futur’’, a précisé M. Mrabet.



Pour sa part, le doyen de la faculté Chariaa de Fès, Abdelmalek Aaouich, a indiqué que les faits historiques ont des aspects sociaux et intellectuels, d'où l'importance de "concevoir les faits de l'histoire de l'Islam en tant que comportements humains et historiques", mettant l'accent sur la nécessité de les aborder de divers points de vue, notamment celui de l'historien.



‘’Certaines vérités prouvent que la vision de l'historien est complémentaire de celle des oulémas et les aide dans l'élaboration d'un contenu prenant en compte les composantes de la société’’, a-t-il fait remarquer.



Cette conférence inaugurale s’est déroulée en présence du président de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, des présidents des conseils locaux des oulémas de la région, des membres du corps de la magistrature et des responsables des différents établissements universitaires et écoles de l'USMBA.

MAP: 06/01/2021