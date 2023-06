M.Aït Taleb: Réforme du système national de Santé: la concertation se poursuit

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé, mardi à Rabat, que les rencontres de concertation se poursuivent avec tous les partenaires sociaux concernant la mise en application des loi ayant trait au chantier de réforme du système national de santé.

Répondant à une question orale sur "Les conclusions du dialogue social sur le secteur de la santé", présentée par le groupe de l'Union Nationale du Travail au Maroc, le ministre a assuré que son département tient des réunions vitales avec les partenaires sociaux non seulement pour la prise de décisions relevant de l'avenir des métiers et des professionnels de la santé mais également pour trouver des solutions aux problèmes en instance relatifs à leur situation professionnel.



M. Ait Taleb a ajouté que le dialogue se poursuit aussi avec les partenaires du secteur privé, notamment les pharmaciens, en vue de mettre sur pied le projet de loi n° 98.18 relatif à l'Ordre national des pharmaciens en plus de la création de l'ordre national des infirmiers, précisant que le ministère a élaboré, pour ce qui est des médecins, une classification des compétences et des métiers qui a été envoyée pour application au secrétariat général du gouvernement.



Le ministre a dans ce sens relevé que cinq accords articulés autour de cinq axes ont été signés entre le gouvernement et les syndicats représentant le secteur de la santé et de la protection sociale.



Ces axes concernent l'amélioration du statut des médecins, l'accélération du rythme de promotion des infirmières et des techniciens de santé et l'augmentation de la valeur des indemnisations pour les risques professionnels au profit des cadres administratifs et techniques. Il s'agit également du soutien à la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales des fonctionnaires du secteur de la santé lui permettant ainsi de renforcer ses services au profit des professionnels de santé mais aussi la préparation d'un projet de décret relatif aux attachés scientifiques en prévision de son approbation au conseil de gouvernement.

MAP: 07/06/2023