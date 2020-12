M. Amekraz: Le renforcement de la paix sociale passe par la dynamisation de la négociation collective

Le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz a affirmé, mercredi à Casablanca, que le renforcement de la paix sociale passe par la dynamisation de la négociation collective.

Les comités régionaux et provinciaux chargés du dialogue social sont appelés à adhérer pleinement à cette dynamique, épauler les autorités locales et coopérer avec tous les partenaires pour renforcer la paix sociale au sein des entreprises, a souligné le ministre lors d'une réunion avec les directeurs provinciaux et les chefs de services de ce département.



Ces comités jouent un rôle majeur en matière de contrôle du respect de la législation sociale, a indiqué le ministre, rappelant que dans le cadre des conventions collectives du travail 13 conventions ont été conclues en 2019 et 6 autres en 2020, malgré la conjoncture liée à la pandémie du Coronavirus, outre celles qui sont en cours de finalisation.



M. Amekraz a également fait savoir que la réussite du ministère dans ses missions est tributaire de la capacité d'encadrement et de gestion des directeurs régionaux et provinciaux de ce département, outre l’amélioration des méthodes de gestion qui impliquent tous les acteurs dans la dynamisation des chantiers mis en place par le ministère.



Lors de cette rencontre, tenue en marge de l’inauguration d’un service de médecine de travail, le ministre a souligné que la conjoncture actuelle nécessite le renforcement des services régionaux du ministère et l’amélioration du climat du travail.



Pour le ministre, une mobilisation générale est nécessaire afin d'honorer les engagements actuels et futurs du ministère, ajoutant que son département œuvre à la dynamisation du chantier lié à la décentralisation administrative.



Il a dans ce contexte rappelé que le ministère déploie tous les moyens pour améliorer les conditions administratives et sociales de ses fonctionnaires aux niveaux central et régional, citant notamment la généralisation des indemnités de déplacement et l’utilisation de plateforme numérique pour des réunions à distance.



Au niveau social, le soutien financier annuel octroyé à l’association des œuvres sociales est passé de 500.000 en 2017 à 1.700.000 en 2020, s'est félicité le ministre.



Le ministère œuvre également pour le renforcement des ressources humaines, particulièrement au niveau de l’inspection du travail qui veille au respect de la législation du travail, par la programmation de 90 postes durant les exercices 2019/2020.



S’agissant des mesures entreprises pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire aux niveaux central et régional, M. Amekraz a expliqué que le rôle de son département a été majeur en ce sens, notamment par sa présence au sein du Comité de Veille Economique (CVE), à travers l’élaboration de projets de loi relatifs aux salariés et aux employeurs impactés par la crise pandémique, la mise en place d’un protocole sanitaire pour la gestion de la propagation du virus dans les lieux de travail, et l’orgranisation de campagnes de communication et de sensibilisation.



Le ministre a également affirmé que l’élection des délégués des salariés constitue une phase importante, puisqu'elle contribue au renforcement du processus démocratique au niveau national, rappelant que le ministère a publié les textes de loi relatifs aux élections professionnelles, créé une rubrique sur le site du ministère concernant ce volet et mis en place des comités centraux et régionaux pour le suivi de cette opération.

MAP: 09/12/2020