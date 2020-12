Maroc-Asie: examen des moyens de consolider les relations bilatérales dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur

Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi et le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha ont eu, lundi à Rabat, une réunion de travail avec des diplomates des pays asiatiques axée sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et multilatérales dans les domaines afférents au système de l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Il s'agit, selon un communiqué du ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des ambassadeurs et des chargés d'affaires représentant un certain nombre de pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à savoir la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Sultanat de Brunei Darussalam, le Vietnam et les Philippines.

Le renforcement des partenariats entre les universités, les établissements de formation et les structures de recherche marocaines et leurs homologues des pays de l'ASEAN a, également, été au centre de cette réunion, notamment en ce qui concerne l'échange d'expériences et d'expertise et le soutien à la mobilité des étudiants et professeurs, ainsi que le co-encadrement des thèses de doctorat, précise la même source.

Compte tenu de l'intérêt accordé par le Royaume à la coopération Sud-Sud et à la région de l'Asie du Sud-Est en particulier, le Maroc représente le premier pays africain et arabe à adhérer, le 6 septembre 2016, au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, dans l'ambition d'établir des relations efficaces et institutionnalisées avec ces pays, ajoute le communiqué.

Environ 100 étudiants des pays d'Asie du Sud-Est poursuivent leurs études universitaires dans des établissements publics d'enseignement supérieur au Maroc, au titre de l'année universitaire 2019-2020, répartis entre diverses universités et disciplines académiques et scientifiques.

MAP 28/12/2020