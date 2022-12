Maroc-Autriche : L’excellence des relations bilatérales soulignée à Vienne

Le Conseil national de la République d’Autriche et la Chambre des représentants du Maroc ont mis en avant l’excellence des relations entre leurs pays respectifs, et qui sont appelées à se renforcer davantage dans la foulée de la célébration, l’année prochaine, du 240e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Rabat et Vienne.

Lors d’un entretien, vendredi, à Vienne, les présidents des deux institutions législatives, Wolfgang Sobotka et Rachid Talbi Alami, se sont félicités des excellentes relations de longue durée qu’entretiennent le Royaume du Maroc et la République d’Autriche, en tant que partenaires dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Selon un communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre, les deux parties ont souligné le rôle important que les deux institutions législatives peuvent jouer dans le renforcement des relations entre les deux pays, de même qu’elles ont passé en revue les domaines de coopération pouvant être développés entre le Conseil national de la République d’Autriche et la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral.

A la lumière du statut du Maroc en tant que partenaire clé de l’Union européenne et acteur clé en Afrique, MM. Sobotka et Talbi Alami ont mis l’accent sur l’importance de promouvoir la compréhension mutuelle, la stabilité et le développement économique, précise le document, publié sur le site internet de l’institution parlementaire autrichienne.

Lors de ces entretiens, qui se sont déroulés en présence du président du groupe parlementaire Autriche-Afrique du nord, Nico Marchetti, les échanges ont également porté sur le dialogue interreligieux entre le Maroc et l’Autriche, qui a débuté cette année à Rabat et doit être poursuivi à Vienne en 2023.

C’est dans cette optique que M. Sobotka a mis en avant la nécessité de promouvoir la compréhension entre les groupes religieux de manière positive, tandis que M. Talbi Alami a souligné l’importance de l’acceptation mutuelle et de la coexistence entre toutes les confessions, outre la nécessité de s’adapter aux réalités de la vie contemporaine.

Au volet de la coopération parlementaire, le président du Conseil national autrichien a mis l’accent sur la pertinence du rôle du Maroc en tant qu’acteur clé pouvant contribuer à la mise en œuvre de partenariats avec d’autres parties du continent africain.

Dans ce contexte, le président de la Chambre des représentants a évoqué un projet de jumelage du Parlement marocain avec l’Union européenne (UE) et sept autres Etats, mettant en avant l’étroite implication de l’institution législative marocaine au niveau des assemblées et organisations parlementaires multilatérales.

Les deux parties ont, en outre, échangé sur les défis mondiaux actuels, notamment la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest et la guerre en Ukraine.

M. Talbi El Alami a par ailleurs souligné le rôle du Maroc dans le domaine énergétique, ainsi que les activités en cours au Royaume en matière de promotion de l’énergie durable. S’agissant du système électoral au Maroc, le président de la Chambre des représentants a fait état d’une nouvelle loi électorale adoptée en 2021 en vue de garantir une représentation plus large et plus démocratique des partis au Parlement, se disant convaincu qu’il n’y a pas de progrès sans démocratie.

Jeudi, le président de la Chambre des représentants avait pris part à une séance du Conseil national, à l’invitation de son homologue autrichien, et avait rencontré des membres du groupe parlementaire Autriche-Afrique du Nord.

Le renforcement de la coopération parlementaire est au centre de la visite de travail qu’effectue le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, du 14 au 17 décembre en Autriche, à l’invitation du président du Conseil national d’Autriche.

La visite de M. Talbi Alami est la première d’un président d’un organe législatif arabe et africain au Parlement autrichien.

(map 17/12/2022)