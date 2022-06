Maroc-Nigeria: l’Émir de Kano souligne l'importance de renforcer les bonnes relations bilatérales

M. Aminu Ado Bayero, Émir de Kano en République Fédérale du Nigeria, a souligné, jeudi à Rabat, l'importance de renforcer les "bonnes" relations qui existent entre le Maroc et le Nigeria.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Toufiq, en présence du Secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, M. Mohamed Rifki, M. Ado Bayero a indiqué que le but de sa visite dans le Royaume est de renforcer les bonnes relations existant entre le Maroc et le Nigeria sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de S.E. le Président Muhammadu Buhari, notamment en ce qui concerne les secteurs du gaz et de l'agriculture.



L’Émir de Kano, qui effectue une visite au Maroc du 19 au 26 juin à la tête d'une délégation de haut niveau, a relevé que cette visite vise également à consolider les relations bilatérales et à permettre aux deux pays d’optimiser les bénéfices à la lumière des perspectives communes prometteuses.



Évoquant la puissance économique du Maroc et les perspectives économiques du Nigeria, dont la population dépasse les 200 millions d'habitants, il a estimé que cette visite rendra les relations entre les deux pays encore "fructueuses et plus fortes".



Par ailleurs, M. Ado Bayero a déclaré que "la relation entre la famille royale de Kano et la famille royale du Maroc remonte à près d'un siècle", exprimant sa fierté de sa visite au Maroc en vue de renforcer cette relation. "Je crois que ce que nos ancêtres ont fait, c'est ce qui a permis au monde de réaliser l'importance du Maroc», a-t-il dit, saluant le rôle que joue Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux niveaux national, continental et international.



Pour sa part, M. Toufiq a affirmé que la région de Kano, qui est située dans le nord du Nigeria et compte plus de 20 millions de musulmans, entretient des relations historiques ancestrales avec le Royaume, en particulier la famille Ado Bayero, mettant l'accent sur les constantes communes entre le Royaume du Maroc et la République du Nigeria, à travers les musulmans de Kano, basées principalement sur l'école de pensée Malikite et le dogme Achaarite, en particulier la zaouia Tijaniya.



Il a de même soutenu, dans une déclaration similaire, que "toutes ces constantes communes préparent la voie pour des actions et des programmes visant à développer les valeurs islamiques pour l'avenir".



Le programme de la visite de l'Émir de Kano et de la délégation l'accompagnant dans le Royaume comprend notamment des visites au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau à Marrakech, à Institut Mohammed VI de Formation des Imams ," Mourchidines et Mourchidates" et à la mosquée Al Quaraouiyine.

MAP: 23/06/2022