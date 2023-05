M. Abdennabaoui : La création d’un environnement favorable à l’investissement passe par la fédération des efforts des avocats, de la justice et des autres intervenants

La création d’un environnement propice à l’investissement passe par la fédération des efforts des avocats, de la justice et des autres intervenants, a souligné, vendredi à Marrakech, le premier Président de la Cour de Cassation et Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui.

Le rôle de l’avocat en tant que partenaire essentiel du pouvoir judiciaire, notamment dans les litiges commerciaux, demeure central dans tous les plans et stratégies de développement mis en place par le Maroc, a relevé M. Abdennabaoui, dans une allocution lue en son nom, à l'occasion d'un séminaire organisé par l’Union Internationale des Avocats (UIA), en collaboration avec l'Ordre des Avocats de Marrakech, sous le thème "Le droit et l'avocat, leviers des investissements".



Dans ce cadre, il a mis l'accent sur le rôle majeur que joue l’avocat pour assister la justice à trouver des solutions adéquates dans le cadre du règlement des litiges commerciaux, et ce, en contribuant de manière efficace dans le choix de solutions susceptibles de préserver l’activité des entreprises et les postes d’emploi, de protéger les droits des créanciers et de promouvoir l’investissement.



"La réalisation de ces objectifs demeure tributaire de l’adoption d’un arsenal juridique moderne et structurant, à même d’améliorer le climat des affaires, de promouvoir l’investissement et de soutenir l’entreprise nationale", a-t-il ajouté.



Cet important séminaire offre l’opportunité pour le partage des expériences et l'élaboration des recommandations de nature à apporter des solutions et des réponses à certaines problématiques actuelles dans le domaine de l’investissement, a-t-il estimé.



Dans ce sillage, M. Abdennabaoui a fait remarquer que l’investissement est devenu aujourd’hui un indice important dénotant des capacités des Etats, selon un rapport de la Banque Mondiale sur le climat des investissements, qui procède à un classement annuel des pays selon leur conformité aux exigences de l’investissement du point de vue des réglementations, des mesures et procédures, des institutions et infrastructures, qui servent d'indicateurs, dont l’atteinte est tributaire de l’implication et de l’engagement de tous les acteurs dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires au service de la réalisation de la prospérité économique. Dans la foulée, il a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’insister sur cette orientation dans l'ensemble de Ses discours.



De son côté, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marrakech, Mohamed Hamidi, a fait remarquer que la réalisation de la sécurité juridique et judiciaire est une nécessité pressante destinée à renforcer la confiance des investisseurs, et à contribuer à promouvoir l’investissement au Maroc, et à réaliser la croissance économique et la paix sociale.



Dans ce contexte, il a mis l’accent sur le rôle de l’avocat dans le domaine de l’investissement en termes d’accompagnement, d'orientation et de conseils aux porteurs de projets, ainsi que de défense de leurs droits et intérêts en cas de litige, tout en privilégiant les modes alternatives de règlement des conflits commerciaux, tels que la médiation et l’arbitrage.



Le Maroc est habilité à jouer un rôle important dans le domaine de l’investissement, eu égard à sa position géographique et à l'adoption d’une politique économique ouverte, a-t-il ajouté, rappelant que la politique publique du Royaume est sur la voie de développer tous les domaines, qui contribuent à soutenir et à promouvoir l’investissement. La finalité étant de réaliser la sécurité socioéconomique escomptée.



Les participants à ce séminaire débattront, durant deux jours, de thématiques se rapportant notamment au "rôle de l'avocat et du droit dans la garantie de la sécurité juridique des investissements", "Les méthodes de résolutions des conflits comme levier des investissements", "le cadre juridique de l'investissement à l'échelle nationale et internationale", "L'appui financier et juridique des investissements et la nouvelle Charte de l'Investissement" et "Le Maroc HUB pour l'investissement en Afrique".



Créée en 1927, l’UIA représente près d’un million d'avocats grâce à ses membres individuels et collectifs (barreaux, fédérations et associations), répartis dans plus de 110 pays. Cette instance promeut les principes essentiels de la profession d'avocat et participe au développement de la science juridique dans tous les domaines du droit au niveau international.

MAP: 05/05/2023