Marrakech : Lancement de la campagne NASMAA d’implants cochléaires

La ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Mme Jamila El Moussali, a procédé, vendredi à Marrakech, au lancement de la campagne NASMAA d’implants cochléaires au profit des enfants sourds.

Le programme “NASMAA”, qui cible sur deux ans, plus de 800 enfants sourds à l’échelon national, âgés de 5 ans ou moins, issus de familles défavorisées, est mis en œuvre en coopération avec la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, le ministère de la Santé, l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, les CHU et les associations œuvrant dans ce domaine.

“Le lancement du programme NASMAA revêt une grande importance au vu de sa contribution à la protection des enfants sourds et l’accompagnement de leurs familles, dans le cadre d’une approche sociale basée sur l’inclusivité et l’intégration”, a souligné Mme El Moussali dans une allocution à cette occasion.

“Ce programme donne une nouvelle vie aux enfants et constitue un investissement dans le citoyen, en le libérant d’un handicap qui hypothéquerait son avenir, notamment sur les plans social et professionnel”, a relevé la ministre, mettant en exergue la contribution effective et l’engagement continu de tous les partenaires pour assurer la réussite de ce chantier, à même de permettre de répondre aux besoins de ces enfants lors de toutes les étapes de la prise en charge.

Et d’ajouter que “ce programme, de par sa dimension nationale et son ciblage progressif de nombreux enfants issus de familles défavorisées, requiert la fédération des efforts des CHU pour mener à bien les opérations chirurgicales, des cadres spécialisés pour fournir les services d’orthophonie et de rééducation auditive, et des familles pour assurer l’accompagnement et le soutien de ces enfants.

De son côté, le directeur de la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, M. Hsini El Houssaine, a indiqué que ce programme a démarré aujourd’hui au CHU Mohammed VI de Marrakech et va monter crescendo pour s’étendre à tous les CHU du Royaume et aux hôpitaux militaires.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Houssaine a exprimé sa gratitude à tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de ce programme, mettant en exergue le rôle majeur que joue la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds en vue d’améliorer la vie de cette catégorie sociale, notamment à travers la promotion de leur santé et leur intégration dans la vie estudiantine.

Pour sa part, le Directeur du CHU Mohammed VI de Marrakech, M. Lahcen Boukhanni, a affirmé que le programme “NASMAA” permet aux enfants sourds issus de familles défavorisées de retrouver l’ouïe grâce à l’implantation cochléaire, rappelant que le CHU Mohammed VI de la cité ocre a entamé l’opération d’implantation cochléaire depuis 2007 dans le cadre du plan national “Santé et Handicap”.

Dans une déclaration similaire, M. Boukhanni a expliqué que cette expérience a permis au CHU Mohammed VI de Marrakech d’acquérir une expérience solide, notamment au niveau du diagnostic, de l’acte chirurgical ou du suivi après l’implantation cochléaire.

De son côté, M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur général de la MAP, partenaire du programme “Nasmaa”, a souligné que “la MAP participe méthodiquement, depuis deux ans, à la réalisation de ce programme, qui vise à équiper les enfants sourds d’implants cochléaires”, ajoutant que l’Agence est engagée à mobiliser tous les moyens sur le plan de la communication pour assurer la réussite de ce chantier.

“Nous visons évidemment une mobilisation médiatique et sociale qui permet de multiplier le nombre des bénéficiaires à un certain niveau pour que le bénéfice de ce programme soit le plus généralisé possible”, a expliqué M. Hachimi Idrissi.

Le programme NASMAA comprend toutes les étapes du processus de prise en charge des enfants sourds depuis l’intervention chirurgicale pour l’implantation cochléaire au suivi de l’état de santé des bénéficiaires, notamment à travers les services d’orthophonie et de rééducation auditive.

Ce Programme s’inscrit dans le cadre du renforcement de la transversalité et la convergence des efforts et des interventions du ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Egalité et de la Famille, du ministère de la Santé, de la Fondation Lalla Asmae, et de l’Entraide Nationale, pour promouvoir les droits des enfants en situation de handicap auditif au Royaume et pour soutenir leur intégration sociale, notamment en leur permettant de retrouver l’audition et la communication, de se scolariser et s’intégrer dans la société, et d’alléger les charges financières issues du processus d’implantation cochléaire et de rééducation auditive et orthophonique pour leurs familles.

Selon les résultats de la deuxième Enquête Nationale sur le Handicap au Maroc, le taux de prévalence de handicap au niveau national est de 6.8%, soit 2.264.672 personnes.

Le taux d’incapacité fonctionnelle liée à l’audition représente 22,1% du nombre total des personnes en situation de handicap moyenne à très sévère, précise-t-on de même source.

Aussi, 4.6% des personnes en situation de handicap de degré léger à très profond, appartenant à la tranche d’âge des moins de 15 ans, souffrent d’une déficience auditive (6780 enfants), ajoute la même source, faisant savoir que le cinquième de l’ensemble de ces enfants ont de grandes difficultés à entendre, soit environ 1356 enfants.

