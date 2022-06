Marrakech : Ouverture de la 7ème Conférence internationale sur l’éducation des adultes

Les travaux de la 7ème Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VII) ont démarré, mercredi à Marrakech, sous le thème "Apprentissage et éducation des adultes pour le développement durable : un agenda transformationnel".

La cérémonie d'ouverture de cette Conférence internationale, dont les travaux se poursuivront jusqu'au 17 juin dans la cité ocre, a été marquée par un Message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants et dont, lecture a été donnée par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Co-organisé par le Gouvernement du Royaume du Maroc et l’UNESCO, cet évènement de portée mondiale, réunit les parties prenantes du monde entier en vue de façonner l'avenir de l'apprentissage et de l'éducation des adultes au cours de la prochaine décennie.

MAP: 15/06/2022