Marrakech-Safi : Inauguration à Essaouira d'une antenne du CRI

La ville d'Essaouira vient de se doter d'une Antenne du Centre Régional d'Investissement (CRI) de Marrakech-Safi, dont la cérémonie d'inauguration officielle a eu lieu, mardi, au siège de la préfecture de la province.

Cette cérémonie, présidée par le gouverneur de la province d'Essaouira, M. Adil El Maliki, a été rehaussée par la présence de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, ainsi que de MM. Hamid Bentahar, président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi, Moulay Lhassan Hbid, Président de l'Université Cadi Ayyad, Mouhcine Chafai El Alaoui et Redwane Khanne, respectivement délégué provincial du tourisme et président du Conseil provincial du tourisme, Tarik Ottmani, vice-président du conseil communal, Hassan Zaaboul, vice-président du conseil provincial, de chefs des services extérieurs, de représentants des autorités locales et d'autres personnalités.



Dans un mot de circonstance, M. El Maliki s'est félicité de l'ouverture de cette Antenne du CRI à Essaouira, qui dispose de tous les atouts pour attirer davantage d'investissements et consolider la dynamique multisectorielle qu'elle connaît, ajoutant que cette représentation, qui sera dirigée par Mme Amal Bouizzem, constitue, à n'en point douter, une valeur ajoutée inestimable pour renforcer l'attractivité de la province.



Le gouverneur a aussi insisté sur la nécessité, en cette phase actuelle, d'accélérer la cadence en termes d'actions concrètes à même d'être génératrices de nouvelles richesses et d'emplois au niveau de la province dans divers domaines, en mettant à profit les potentialités dont regorge Essaouira et l'engagement du CRI en tant que partie prenante dans la réalisation de nombreux projets structurants en cours ou à venir.



M. El Maliki a, en conclusion, émis le souhait de voir dans les semaines et mois à venir les fruits très attendus de ces efforts constants déployés à l'échelle provinciale en matière d'investissements.



Lors de cette cérémonie, à laquelle a pris part également le Directeur du Pôle Impulsion économique et Offre territoriale au CRI de Marrakech-Safi, M. Mohamed Amine Sabibi, le Directeur du Centre Régional d'Investissement, M. Yassine Mseffer, a présenté un exposé exhaustif au cours duquel il a mis en relief l'importance de l'ouverture de l'antenne du CRI à Essaouira, soulignant qu'il s'agit d'une présence "logique et indispensable" dans une province qui regorge de formidables potentialités et atouts et offre des opportunités importantes d'investissement dans tous les domaines.



Mettant en avant les investissements publics importants et les projets structurants menés ou ceux à venir à Essaouira, M. Mseffer a aussi passé en revue les principales nouvelles missions assignées aux CRI, dont celles de guichet unique de traitement des dossiers d'investissement de bout en bout, d'accompagnement des PME/TPE notamment celles en difficulté, ainsi que de promotion territoriale et d'impulsion de l'investissement.



Il a, en outre, abordé la composition, les attributions et les domaines d'intervention de la nouvelle Commission Régionale Unifiée d'Investissement (CRUI) qui se substitue à l'ensemble des anciennes commissions territoriales intervenant dans l'investissement, ainsi que la nouvelle plate-forme d'investissement "CRI-INVEST.MA" et le plan d'action du CRI pour la province d'Essaouira (datas, planification et marketing territorial).



Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette cérémonie, M. Mseffer a fait part de son immense joie de l'ouverture d'une Antenne du CRI de Marrakech-Safi à Essaouira, ajoutant que cette ouverture est "très importante et représente un juste retour des choses", puisque la province d'Essaouira constitue une véritable terre pleine d'énormes opportunités d'investissements producteurs de valeurs, de richesses et d'emplois.



"Nous venons ici pour accompagner cette forte dynamique que l'on retrouve dans les récentes nouvelles très encourageantes pour la ville et la province d'Essaouira, que ce soit avec les industries créatives, la mobilité durable, l'innovation et l'incubation", a-t-il expliqué.



"Nous assistons aujourd'hui à une véritable dynamique que nous voulons accompagner : il y a beaucoup d'investissements qui peuvent être mis en place et accompagnés", s'est-il réjoui, notant que le CRI de Marrakech-Safi "se fera fort à travers son Antenne locale à Essaouira en vue d'accompagner l'investisseur, d'un côté, et la province, de l'autre, dans l'émergence d'une véritable offre territoriale intégrée porteuse de grands succès".



Dans une déclaration similaire, la directrice de l'antenne d'Essaouira du CRI de Marrakech-Safi, Mme Amal Bouizzem, a souligné que l'ouverture de cette représentation du CRI "ne constitue pas un choix fortuit mais bien calculé", étant donné l'importance que joue Essaouira qui est la cible des investisseurs, sans oublier les investissements que son positionnement stratégique peut attirer.



"Aujourd'hui, Essaouira est très diverse dans son potentiel qui va de l'agriculture, notamment les plantes aromatiques et médicinales, jusqu'à l'économie du savoir, avec plusieurs projets structurants inclus dans le Plan de Développement Régional et que nous comptons bien accompagner", a affirmé Mme Bouizzem.



Et de conclure que le CRI, à travers l'ouverture de cette Antenne locale, "affirme sa volonté et son ferme engagement pour assurer non seulement l'accompagnement des investisseurs désireux de s'implanter à Essaouira et qui sont déjà séduits par la ville, mais aussi pour promouvoir la région, aider tous les acteurs et partenaires potentiels et les accompagner dans la définition de la stratégie de promotion des investissements, faire connaître davantage Essaouira et contribuer à son rayonnement pérenne".



MAP: 18/11/2020