Marrakech : Signature d’une convention de partenariat entre la CRDH et l’Ordre des avocats

La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Marrakech-Safi et l’Ordre des avocats de la cité ocre ont signé, samedi, une convention de partenariat visant la protection et la promotion des droits de l’Homme de façon à préserver la dignité du citoyen et garantir la pratique effective de ses droits dans un climat sain garantissant la primauté de la Loi et l’égalité entre les citoyens.

Signée par le président de la CRDH, M. Mustapha Laârissa, et le bâtonnier du Barreau de Marrakech, M. Mohamed El Hamidi, en marge de la 2è session ordinaire de la CRDH de Marrakech-Safi, cette convention vise à permettre le partage des expertises dans le domaine de l’observation, le suivi et la défense des droits de l’Homme et la consécration des valeurs de citoyenneté, le renforcement des liens entre les deux parties de façon à promouvoir et protéger les droits de l’Homme et lutter contre toutes les violations en la matière.



Il s’agit aussi de l’adhésion dans la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée à travers la création de mécanismes régionaux efficients et efficaces de protection et de promotion des droits de l’Homme.



En vertu de cette convention, les deux parties œuvreront à encourager les initiatives visant à promouvoir la culture des droits de l’Homme et le travail de terrain dans ce domaine, observer et suivre les cas de violation de ces droits, élaborer, animer et garantir la réussite aux programmes conjoints, participer à l’organisation des conférences, rencontres et ateliers et partager les expériences, les données, la documentation et les publications en relation avec cette question.



Les deux parties ont convenu de la création d’un comité conjoint de concertation, de programmation et de suivi, qui sera chargée de l’élaboration d’un plan d’action annuel, son approbation, le suivi de son exécution et l’évaluation de sa mise en œuvre.



A cette occasion, M. Laârissa a insisté sur le rôle important de l’Ordre des avocats dans le système judiciaire, relevant que le Barreau constitue le prélude pour la concrétisation du droit à la justice.



Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la nécessité de travailler main dans la main avec l’Ordre des avocats pour l’ouverture d’un débat sur les questions relatives aux droits de l’Homme.



De son côté, Me El Hamidi a souligné que l’Ordre des avocats de Marrakech a toujours noué des relations solides avec la CRDH depuis sa création, ajoutant que cette convention traduit ce partenariat liant les deux parties étant donné qu’elle consolidera davantage l’action et la coordination dans le domaine juridique.



"Notre action complémentaire aura un impact positif dans ce domaine en mettant en relief le rôle de l’Ordre des avocats dans la consécration des droits de l’Homme", a-t-il relevé.

(MAP-22/05/2021)