Menaces cybernétiques : M. Abdeljalil pour un renforcement de la coopération internationale afin d'immuniser le secteur de l'aviation civile

Le ministre du transport et de la logistique, M. Mohamed Abdeljalil, a appelé, lundi à Marrakech, à renforcer la coopération régionale et internationale et à favoriser l’échange des expertises dans le domaine de l’aviation civile pour "immuniser" ce secteur contre les menaces et risques cybernétiques.

"La coordination et la coopération régionale et internationale dans le domaine de la sécurité cybernétique relative au secteur de l’aviation civile est une nécessité qui s’impose pour faire face à ces menaces transfrontalières, dans la perspective de réaliser un transport aérien sûr, sain et régulier", a expliqué M. Abdeljalil qui intervenait à l'ouverture du 2è séminaire régional sur l’innovation et la sécurité cybernétique (Marrakech 05-07 septembre).



Dans la foulée, le ministre a mis en relief l'engagement du Maroc pour promouvoir et accompagner les efforts de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et le développement de la coopération entre ses pays membres, à travers la libéralisation du secteur du transport aérien, avec des conventions signées notamment avec l’Union Européenne (UE) et les Etats-Unis.



M. Abdeljalil a, de même, souligné que cette rencontre, qui se tient dans un contexte marqué par plusieurs défis et enjeux relatifs à la sécurité aérienne, constitue une occasion pour instaurer et intensifier la coopération internationale et régionale, dans l'optique d'être en mesure de faire face aux multiples menaces cybernétiques qui guettent ce secteur.



"L’innovation représente l’un des préludes essentiels pour faire face aux défis relatifs aux menaces cybernétiques", a-t-il dit, mettant l’accent sur l'adoption par le Maroc d'une stratégie nationale de cybersécurité, visant le développement des capacités nationales dans le domaine de la sécurité des systèmes informatiques et le renforcement de la confiance numérique.



Pour sa part, le directeur général de l’Organisation Arabe de l’Aviation Civile (OAAC), M. Abdennebi Manar, a souligné la nécessité de l’harmonisation des législations arabes et africaines de façon à permettre le développement de la sécurité de l’aviation civile dans cette région et renforcer ainsi, la complémentarité régionale. Dans ce sens, il n'a pas manqué de mettre en avant le soutien permanent du gouvernement marocain, dont le ministère du Transport et de la Logistique, à l’OAAC ainsi que l’excellent partenariat liant ladite Organisation, la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC), la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC-AFCAC), et la Transportation Security Administration (TSA), en plus du secteur de la Logistique et transport au Royaume-Uni.



Il a fait savoir que cette rencontre traduit cette intense coopération régionale entre les pays et organisations internationales et régionales en vue de réaliser la complémentarité régionale et le renforcement de la sécurité, conformément aux principes des Nations-Unies, soulignant que l’OAAC est soucieuse de renforcer la coopération régionale avec ses partenaires et de partager les expériences et expertise dans le domaine de l’aviation civile, pour faire face aux menaces et défis traditionnels et ceux émergents.



"Avec les mutations numériques, la menace cybernétique est devenue un défi quotidien et une réalité exigeant l’adoption d’approches proactives pour faire face à toute attaque sur le système de l’aviation civile, susceptible d’engendrer des dégâts qui peuvent mettre en péril la sécurité des passagers, la réputation des compagnies aériennes ou encore des dégâts économiques", a-t-il estimé, insistant sur la nécessité de mettre en place de nouvelles normes relatives à la sécurité cybernétique destiné au secteur de l’aviation civile pour la prochaine étape.



De son côté, la secrétaire générale de la CAFAC, Mme Adefunke Adeyemi, a indiqué que l’innovation a contribué à transformer plusieurs secteurs, dont l’aviation civile et commerciale, mettant en avant une évolution de l’utilisation par l’Afrique des drones commerciaux, qui sont très utiles pour des secteurs tels que l’agriculture.



Dans ce cadre, elle a appelé à faciliter l’utilisation de ces technologies au service du développement de plusieurs secteurs économiques en Afrique, faisant remarquer que le secteur de l’aviation civile utilise un système complexe de technologies pouvant servir de cibles à des attaques cybernétiques de nature à engendrer de graves conséquences économiques.



La secrétaire exécutive de la CEAC, Mme Patricia Reverdy, a, quant à elle, souligné que cette rencontre illustre l'importance de cette coopération régionale, ainsi que des échanges d’informations pertinentes pour l’aviation civile, estimant que ce genre de séminaires vise à renforcer les capacités des intervenants du secteur contre d’éventuelles menaces sur l’aviation civile.



De son côté, M. William Grinolds, attaché US à la Transportation Security Administration (TSA), l'agence américaine de sécurité dans les transports, a relevé que cette rencontre représente une occasion pour approfondir "notre compréhension mutuelle de ce domaine afin de lutter contre toutes les menaces et risques pesant sur le secteur de l’aviation civile", mettant en relief l'importance de la coopération régionale pour renforcer les capacités des pays et les rendre aptes à faire face à toute éventuelle attaque sur le système de l’aviation civile.



Organisée par l’OAAC, en partenariat avec la CEAC, la CAFAC, et la TSA, cette rencontre connait la participation de plus de 40 pays et plus de 15 organisations.



Ce séminaire qui se tient pour la seconde fois à Marrakech, se fixe pour objectifs de présenter les meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile, de renforcer les capacités de façon à faire face à toutes les menaces cybernétiques, et de mener une réflexion sur les voies à emprunter pour faire face aux risques et menaces cybernétiques.

MAP: 05/09/2022