Mexico: M. Bensaid met en avant les efforts du Maroc pour harmoniser les politiques culturelles avec les ODD

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a mis en avant, jeudi à Mexico, les efforts entrepris par le Maroc en vue d'assurer l’adéquation de ses politiques culturelles avec les Objectifs de développement durable (ODD).

"Les politiques culturelles au Maroc puisent leur spécificité dans la diversité des affluents qui irriguent l'identité marocaine", a souligné le ministre qui intervenait lors d’une rencontre sur “les mécanismes culturels au service du développement durable” organisée en marge de la conférence mondiale Mondiacult de l’UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable.

Il a, dans ce cadre, indiqué que le Maroc tient à orienter ses politiques culturelles au service d’un développement multidimensionnel, notamment en faveur des jeunes et des industries de la culture.

Le Royaume attache, à cet égard, une grande importance à l’échange des expériences et des expertises avec ses partenaires de par le monde, en particulier après la pandémie de Covid-19, laquelle a révélé la “vulnérabilité” du secteur de la culture face à la crise et souligné la nécessité d’ériger en priorité l’investissement dans la culture.

La Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable constitue l’occasion pour engager une réflexion sur les politiques culturelles afin de relever les défis mondiaux et définir les priorités d’un secteur culturel plus solide et plus résilient, ancré dans les perspectives de développement durable et la promotion de la solidarité, la paix et la sécurité.

Ce conclave, auquel participent des ministres et des opérateurs du domaine de la culture, a été convoquée par l’UNESCO quarante ans après la première Conférence mondiale sur les politiques culturelles, tenue dans la capitale mexicaine en 1982, et 24 ans après la Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles pour le développement, qui s’est déroulée à Stockholm en 1998.

