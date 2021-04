Mise à niveau urbaine à Fès-Meknès : Signature d'une série de conventions

La ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb, a présidé, vendredi à Fès, une cérémonie de signature d’une série de conventions se rapportant aux secteurs de l’habitat et de l’urbanisme, en particulier la mise à niveau des centres urbains et émergents et la lutte contre l'habitat insalubre.

Signées notamment par Mme Bouchareb, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, le président du conseil de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, et les gouverneurs des préfectures et provinces de la région, ces conventions, au nombre de neuf, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme État-Région et des partenariats liant le ministère à d’autres acteurs.



Les conventions impliquant la région de Fès-Meknès concernent à la fois la mise en œuvre du contrat-programme État-Région et des projets complétant ce contrat. Elles sont dotées d’un montant global de 375,8 millions de DH, dont 175,5 MDH assurés par la Région.



La première convention porte sur la mise à niveau des centres urbains et émergents au niveau des différentes préfectures et provinces de la région, pour une enveloppe globale estimée à 369,8 MDH, et ce dans l’objectif de réduire le déficit social et les disparités territoriales et développer les centres émergents de la région.



Il est également question de la création d’un observatoire régional unifié des dynamiques territoriales visant à renforcer le contrôle et la veille territoriale, la valorisation de l’information territoriale et la réalisation d’études de structuration et de mise à niveau du milieu rural (6 MDH).



La quatrième convention vise également à créer un cadre de coopération entre la région de Fès-Meknès et l’institut national de l’aménagement et de l’urbanisme, avec pour but de mener des études et de développer des expertises et de la recherche scientifique en lien avec les volets théorique et pratique du développement territorial, culturel, spatial de la région, avec un suivi de la mise en œuvre des plans de développement menés par la région.



Cette rencontre a vu également la signature d’une convention de partenariat pour la réalisation, au niveau de la région, d'un projet pilote de mise à niveau visant à améliorer les conditions de vie de la population rurale des régions montagneuses affectées par les changements climatiques, et d’une annexe de la convention portant financement et réalisation du programme de relogement des habitants du douar Machraa Krim relevant de la commune Sbaa Rouadi, dans la province de Moulay Yaacoub.



Les autres conventions concernent, aussi, le financement de la mise en œuvre du programme de relogement des habitants du douar Beloufa, dans la même commune et le financement et la réalisation d’un lotissement pour le recasement des habitants du bidonville Douar Slayli 2021-2023.



Il a été procédé également à la signature d’une convention cadre de partenariat entre l’inspection régionale, les agences urbaines de Fès, de Meknès et de Taza-Taounate et l’institut national de l’aménagement et de l’urbanisme, ainsi qu'une annexe de convention relative à l'assistance architecturale pour la réalisation des études de restructuration et de mise à niveau du monde rural.



Intervenant à cette occasion, Mme Bouchareb a souligné que cette rencontre intervient en application des Hautes Orientations Royales appelant à l’activation des outils de partenariat entre les régions et l’État pour l’exécution des projets prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, ajoutant que la mise à niveau des centres urbains et émergents, objet de certaines conventions signées, favorisera la convergence des orientations du ministère et les attentes du développement au niveau régional.



Quelque 7.000 habitants sont concernés par les opérations de relogement, objet des trois conventions signées à cette occasion, lesquelles visent à renforcer la coordination des efforts entre les différents acteurs pour lutter contre l’habitat insalubre, a fait savoir la ministre.



Le président du Conseil régional Fès-Meknès, a souligné, pour sa part, l’importance de ces conventions qui font suite à une série d’accords signés, dans le cadre du contrat programme, avec d’autres départements ministériels pour le développement de l’offre scolaire et universitaire et la généralisation de l’enseignement préscolaire, le renforcement de l’offre de soins et la mise à niveau du secteur de la santé, outre la consolidation du réseau routier.



Au terme de cette rencontre, il a été procédé à la remise du certificat ISO 9001 version 2015 à l’agence urbaine de Fès en reconnaissance à ses efforts pour l’amélioration des services offerts aux citoyens et aux partenaires conformément à la stratégie adoptée par le département de tutelle.

(MAP-30/04/2021)