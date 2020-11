MM. Bourita et Le Drian soulignent le partenariat d'exception liant le Maroc la France

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue français, Jean Yves Le Drian, ont souligné, lundi à Rabat, le partenariat d'exception liant le Maroc la France.

Lors d'un point de presse conjoint à l'issue de leurs entretiens, les deux ministres ont mis en avant la régularité des relations solides entre le Maroc et la France, ainsi que la convergence de vues concernant plusieurs questions régionales et internationales. A cet égard, M. Bourita a relevé que la visite de travail qu'effectue M. Le Drian au Maroc vient renforcer la dynamique très positive des relations bilatérales, rappelant les contacts permanents et la coordination entre les responsables des deux pays.



Il a aussi indiqué que cette visite, qui intervient six mois après la dernière rencontre entre les deux ministres en raison du contexte marqué par la pandémie de la Covid 19, a été l'occasion d'examiner les échéances du partenariat bilatéral, insistant sur l'importance de renforcer les relations entre les deux pays dans cette phase post-Covid. Après avoir rappelé la visite récemment au Maroc du ministre français en charge du commerce extérieur, de celui de l’Intérieur et du chef de l’état -major des armées, M. Bourita a mis en avant l’importance de l’accompagnement par la France de la relance économique au Maroc durant la phase post-Covid.



Il a également rappelé que la coordination entre les deux pays s’est poursuivie pendant la phase de la pandémie, notamment sur le plan consulaire et dans le domaine de la santé. Pour sa part, M. Le Drian a relevé que ces nombreuses visites ministérielles reflètent la régularité des relations bilatérales et sont significatives du partenariat d'exception entre le Maroc et la France. Il a en outre rappelé que la visite au Maroc du ministre français en charge du commerce extérieur a été l’occasion d’évoquer le lancement d’un pacte économique maroco-français, souhaitant que ce projet aboutisse durant le premier trimestre de 2021.



Sur un autre volet, le chef de la diplomatie française a affirmé que son pays compte sur le Maroc dans son combat contre le terrorisme et l’extrémisme. "La France a tout le profond respect pour l’Islam", a-t-il par ailleurs souligné, notant que le Royaume est porteur d’un Islam de juste-milieu prôné par SM le Roi, Commandeur des croyants.



MAP:09/11/2020