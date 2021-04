Mme Fettah Alaoui/ Relance: le développement du tourisme interne, une "priorité"

Le développement du tourisme interne constitue une "priorité", non seulement en tant que facteur de résilience à court terme, mais aussi pour en faire un levier de développement à long et moyen terme, a affirmé la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.



"Pour cette saison estivale, nous mettrons l'accent sur le développement du tourisme national. Un dispositif est prêt à être déployé en partenariat avec les territoires, l'Office national marocain du Tourisme (ONMT) et les opérateurs touristiques", a souligné Mme. Fettah Alaoui dans une interview accordée au magazine hebdomadaire "Finances News Hebdo", notant que ce dispositif sera mis en place dès que les conditions sanitaires le permettront.



Et d'ajouter qu'une étude de marché orientée vers le marché interne a été élaborée dans ce sens par son département et permettra de repenser à terme l'offre touristique domestique.



Sur le plan des flux internationaux, le ministère a préparé un plan de promotion pour une reprise rapide des parts de marchés à la relance, a-t-elle poursuivi. "Compte tenu de l'importance de rassurer aussi bien nos partenaires que les touristes nationaux, nous avons démarré le processus de labellisation des établissements d'hébergement touristique au Maroc, le Label Welcome Safety", a-t-elle dit.



Ce processus a, aujourd'hui, commencé à porter ses fruits et plus de 100 établissements sont labellisés, pour une capacité de plus de 26.000 lits, a précisé Mme. Fettah Alaoui.



Par ailleurs, la ministre a rappelé que la crise a révélé la nécessité de réduire le poids de l'informel et garantir l'accès à la couverture sociale pour l'ensemble des employés du secteur et d'intensifier les partenariats stratégiques à l'international, en favorisant la coopération et le partenariat public-privé.



Il s'agit également d’accélérer la digitalisation des processus de fonctionnement des entreprises, des services aux usagers et de façon générale, sur l'ensemble de la chaîne de valeur touristique.

MAP: 09/04/2021