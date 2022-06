Mme Fettah : Faire de l'entreprenariat une solution pour l'emploi des jeunes

La ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en exergue, mardi à Rabat, le rôle de l'entreprenariat dans la résolution du problème de l'emploi des jeunes.

Intervenant à l'ouverture de la Conférence régionale pour l'Afrique du Nord, placée sous le thème "Le futur de l'emploi et le rôle de l'entreprenariat et des TPME", Mme Fettah a appelé à fédérer les efforts de manière à faire de l'entreprenariat "une partie de la solution à l'emploi des jeunes" avec un intérêt particulier à la parité homme-femme.



A cet égard, la ministre a salué les différents programmes lancés dans la perspective d'encourager l'entreprenariat aussi bien dans le milieu urbain que rural, ainsi que les différentes initiatives dans le domaine financier en matière d'accompagnement. A cet effet, elle a mis en relief l'importance de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. "Ce qui compte dans l'entreprenariat c'est l'accompagnement, le financement peut être, quant à lui, un sujet simple", a-t-elle dit.



Dans tout ce processus, une formation de qualité et de longue durée avec un focus sur les soft skills sont des éléments essentiels dans la réussite des projets d'entreprenariat, a-t-elle soutenu.



Pour sa part, Yacine fal, Vice-présidente du Département régional à la Banque africaine de développement (BAD), a relaté des expériences d'entrepreneurs dans la région, soutenus par les programmes de soutien de leurs pays respectifs en partenariat avec la BAD.



Toutes ces expériences incarnent les visages de cette jeunesse entreprenante et reflètent la diversité des trajectoires d'investissement parcoures, a relevé Mme Fal.



A cet effet, elle a appelé tous les acteurs concernés à conjuguer leur efforts pour trouver des solutions à même d'accompagner les entrepreneurs tout au long de leur parcours.



Organisée par le Groupe de la Banque africaine de développement et le ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, cette conférence de haut niveau jette les projecteurs sur les défis auxquels sont confrontés les travailleurs, les entrepreneurs et les TPME au lendemain de la pandémie.



Cette rencontre de deux jours ambitionne également de définir une feuille de route générale pour accélérer la reprise en créant des opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat.

MAP: 07/06/2022