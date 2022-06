Mme Fettah s'entretient avec la DG adjointe du FMI

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s'est entretenue, mercredi à Rabat, avec une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par la directrice générale adjointe du Fonds, Antoinette Monsio Sayeh.

Cette réunion a été l’occasion pour Mme Fettah Alaoui d’échanger avec la responsable du FMI de la conjoncture économique nationale et internationale et des relations de coopération bilatérales de notre pays avec cette institution.



La visite de Mme Sayeh s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions de communication qu’organise le FMI au Maroc, futur pays hôte des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI, qui auront lieu à Marrakech en octobre 2023. Elle intervient particulièrement dans le cadre du lancement par le FMI d’un document de travail sur l’informalité dans les pays de la région d’Afrique du Nord qui fera l’objet de discussion lors d’une table ronde organisée conjointement par le FMI, le ministère de l’Économie et des Finances et l'Université Mohammed V de Rabat.

MAP: 08/06/2022