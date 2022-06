Mme Hayar: Le nouveau système d'évaluation du handicap, un saut qualitatif dans l'amélioration des conditions de cette catégorie

Le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille oeuvre pour la mise en place d'un nouveau système d'évaluation du handicap qui permettra de réaliser un saut qualitatif dans le domaine de l'amélioration des conditions des personnes handicapées, a affirmé, vendredi à Rabat, Mme Aouatif Hayar.

Intervenant à distance lors d'une rencontre de concertation avec les réseaux d'associations œuvrant dans le domaine du handicap axée autour du "nouveau système d'évaluation du handicap", la ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille a indiqué que la mise en place de ce système intervient en application des Hautes Directives Royales et la grande attention que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde aux personnes handicapées, et dans le cadre de la mise en oeuvre du chantier royal de la protection sociale et du programme gouvernemental 2021-2026.



Le nouveau système d'évaluation du handicap se basera sur les dimensions médicales et sociales du handicap, a-t-elle souligné, faisant observer que chaque étape de l'évaluation indiquera aux spécialistes le type et le niveau de l'incapacité, ainsi que les programmes de réadaptation, éducatifs ou médicaux à suivre.



De même, le ministère s’attèle à l'élaboration d'un projet de décret réglementant les conditions et procédures d'obtention de la carte d'invalidité et du système informatique qui permettra la délivrance de ladite carte, a dit Mme Hayar. Cette réunion de concertation s'inscrit dans le cadre du processus consultatif et participatif du ministère vers la mise en œuvre du projet de mise en place du nouveau système d'évaluation du handicap.

MAP: 17/06/2022