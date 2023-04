M.Nizar Baraka: Le gouvernement s'attèle à faire face aux répercussions des crises mondiales à travers des mesures accompagnées de plans structurels

Le ministre de l'Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, également secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI) a affirmé, mardi à Casablanca, que le gouvernement s’attèle à faire face aux répercussions des crises mondiales à travers des mesures accompagnées de plans structurels.

S’exprimant lors d’un Ftour-Débat organisé au siège de la région Casablanca-Settat par l’Alliance des Economistes Istiqlaliens (AEI) sous le thème "Le Maroc face à la crise internationale en cours, quelles mesures", M. Baraka a souligné qu’il s’agit de plusieurs mesures accompagnées de plans stratégiques pour faire face à la conjoncture actuelle.



Le gouvernement se penche sur de grands volets axés notamment sur la protection du pouvoir d’achat des citoyens, la lutte contre la hausse des prix, la souveraineté nationale (santé, sécurité énergétique, alimentaire et hydrique), la protection sociale et la lutte contre les disparités sociale et spatiale, a précisé le ministre dans un exposé sous le thème "les principales répercussions des dernières crises internationales sur la situation économique et sociale au Maroc: Les mesures prises et celles envisagées et envisageables pour leur soutenabilité sociale et économique à court terme".



Selon M. Baraka, les solutions portent notamment sur la promotion de l’économie et la création de postes d’emplois, grâce notamment à la régionalisation avancée qui permet d’établir des contrats avec les régions pour appuyer les entreprises et créer de l’emploi, outre les réformes nécessaires dans les secteurs de l’enseignement et l’enseignement supérieur pour qualifier les ressources humaines. Le secrétaire général du PI a également mis l’accent sur les défis liés aux transitions stratégiques (énergétique, numérique et écologique).



Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, membre de l'AEI, a indiqué, lors d'un exposé sous le thème "Quels sont les scénarios et stratégies à mettre en œuvre par le Maroc pour se préparer à une sortie gagnante de la crise ?", que cette crise offre de grandes opportunités au Maroc dans tous les secteurs.



Après avoir passé en revue les grands pas franchis par l’industrie marocaine particulièrement l’industrie automobile et aéronautique, M. Mezzour a fait savoir que le Maroc se situe dans une zone confortable qui lui permis de drainer les investissements étrangers qui couvrent des secteurs vitaux.



Et de conclure que le gouvernement a mis en place des réformes dans tous les domaines et d’importants programmes structurels qui couvrent tous les secteurs, outre son engagement à créer plus de postes d’emplois.



Cette rencontre a été l'occasion d'amorcer le débat sur les défis à relever par le Maroc et les enjeux auxquels il faut faire face dans un monde en perpétuelle mutation.

MAP: 12/04/2023