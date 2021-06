Nouvelle réunion du comité technique interministériel de suivi du plan "Ikram 2"

Les accomplissements enregistrés en matière de l'approche genre et de la promotion de l'égalité des sexes sont au centre des travaux de la 12ème réunion du comité technique interministériel chargé du suivi du plan gouvernemental pour l'égalité "Ikram 2", qui ont démarré mardi à Rabat.

Le comité, dont les travaux s'achèvent mercredi, examinera également les principaux défis et enjeux liés à l'atténuation des effets de la pandémie de Covid-19 sur les femmes et les filles, en plus du bilan 2020 de la mise en œuvre de programme, entamé en 2012 (Ikram 1).



En ouverture de cette réunion, la ministre de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, Jamila El Moussali, a considéré que ces travaux interviennent dans une conjoncture favorable marquée par la présentation du nouveau modèle de développement, qui constituera "une phase essentielle pour l'autonomisation des femmes", le chantier de la généralisation de la couverture sociale comme facteur de protection économique et sociale des femmes, ainsi que les prochaines échéances électorales sur laquelle mise le Maroc pour augmenter la présence féminine dans les conseils élus.



Elle a précisé que la phase III de ce programme sera lancée dans le courant de 2021, mettant l'accent sur l'importance particulière accordée par le Maroc à la promotion et à la préservation des droits féminins, à la faveur de la bienveillance et de la haute sollicitude que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI à cette question.



Au programme de la réunion, figurent un atelier animé par des experts mobilisés pour la réalisation de l'évaluation du plan "Ikram 2" (2017-2021) et une session de formation autour du dispositif "Projet Management Office" au profit des membres du comité technique.

(MAP-01/06/2021)