Ouverture à Johannesburg de la 11ème conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains en présence du Maroc

Les travaux de la 11ème conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains se sont ouverts, jeudi, au siège du Parlement panafricain (PAP) à Midrand, en Afrique du Sud, en présence du Maroc.

Lors de cette conférence, qui se tient en marge des séances d’août des Commissions permanentes du PAP (22 août - 02 septembre), le Royaume est représenté par le président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi Alami.

Ce conclave est organisé dans le cadre de la sixième législature du Parlement sous le thème de l'Union africaine (UA) pour 2022 : "Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : Accélérer le développement humain, social et économique".

Au programme de cette conférence de deux jours, figure une série de rencontres sur des sujets liés notamment au rôle des afro-députés dans la ratification du Protocole de Malabo sur le PAP adopté en juin 2014, ainsi que les stratégies de relance économique post-Covid-19.

Des réunions bilatérales du président du PAP, M. Fortune Charumbira, avec les présidents des parlements nationaux et régionaux est également à l’ordre du jour.

Au cours de la dernière décennie, le PAP a institutionnalisé la Conférence annuelle des présidents des parlements nationaux et régionaux africains en tant que plate-forme bilatérale pour la promotion de la ratification, de la domestication et de la mise en œuvre des instruments juridiques et politiques de l'UA relatifs au partage des valeurs des droits de l'Homme, de la démocratie, de la paix et la sécurité, de la bonne gouvernance, du constitutionnalisme et de l'État de droit.

En outre, la conférence constitue un espace de coordination et d'harmonisation entre les cadres juridiques et politiques des parlements nationaux et régionaux de l'UA et de partage des meilleures pratiques parlementaires, afin de soutenir et de faire progresser l'intégration économique africaine et le développement qui constituent la raison d'être du PAP.

La 10ème Conférence des Présidents, tenue en août 2019, s’était penchée sur le lien dialectique entre le défi des migrations forcées en Afrique et la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le PAP est une Assemblée consultative de l’UA qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.

Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.

