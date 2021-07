Pré-Sommet sur les Systèmes Alimentaires : la vision Royale vise une agriculture compétitive et durable

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des agences des Nations Unies à Rome, Youssef Balla, a mis en relief mercredi la vision Royale ambitieuse visant l’émergence d’une agriculture compétitive et durable pour éradiquer la pauvreté.

Intervenant au nom du Maroc lors du Pré-Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, M.Balla a souligné que la résilience, notamment au changement climatique, la recherche et le développement sont des objectifs centraux pour le Royaume, qui vise l’amélioration des revenus des producteurs agricoles, particulièrement les petits exploitants, tout en contribuant à une croissance économique inclusive et respectueuse de l’environnement.



L’ambassadeur a rappelé, dans ce sens, que le Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, s'est focalisé sur le secteur agricole comme moteur de développement national mettant en place la Green Generation 2020-2030, pour améliorer la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires dans le cadre de la décennie de l’action, et ce à travers la valorisation de l’élément humain, en particulier les jeunes, ainsi que la poursuite de la dynamique de développement du secteur.



M. Balla a également souligné que la Green Generation permettra de servir d'instrument de redressement après la crise du COVID-19 et de résilience rurale étant tout à fait en phase avec les nouveaux défis.

(MAP-28/07/2021)