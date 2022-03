Première réunion à Rabat de la Commission du secteur public pour le dialogue social

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, a présidé, mercredi à Rabat, la première réunion de la Commission du secteur public pour le dialogue social.

Cette réunion, qui intervient dans le cadre du dialogue social et dans le sillage des rencontres tenues les 24 et 25 février dernier sous la présidence du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhennouch, a enregistré la participation de représentants de la Confédération marocaine du travail (CDT), ainsi que des représentants du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Intérieur, relève le communiqué, soulignant que la rencontre a permis d'identifier un certain nombre de dossiers et de questions intéressant le secteur public.

Cette étape du dialogue social avec les centrales syndicales les plus représentatives consacre la volonté du gouvernement d'adopter une approche participative caractérisée par la transparence, au moment où toutes les parties ont exprimé leur volonté d'approfondir le dialogue et de trouver des solutions aux dossiers soulevés afin d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, conclut le communiqué.

MAP 10/03/2022