Questions migratoires: M. Laftit souligne le leadership de SM le Roi qui érige le Maroc en modèle régional

Le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit a souligné, mardi, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, sur les questions migratoires qui ont érigé le Maroc en modèle régional et a mis en exergue le rôle du Maroc en tant que partenaire stratégique sur cette question.

M. Laftit intervenait lors d'une Conférence Ministérielle sur la Gestion des Flux Migratoires, organisée dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, en présence de plusieurs ministres européens, maghrébins et africains, des commissaires européens ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales.



L’objectif de cette rencontre, à laquelle a pris part le ministre de l'Intérieur par visioconférence, est de favoriser le dialogue migratoire entre les pays d’origine, de transit et de destination et de consolider les partenariats mutuellement bénéfiques, indique un communiqué du ministère.



A ce titre, M. Laftit a rappelé le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui à travers Sa Vision Humaniste et Novatrice et Ses Initiatives Inédites, a érigé la gouvernance migratoire marocaine en modèle régional.



Le ministre a également mis l’accent sur la nécessité d’anticiper les effets de la crise sanitaire actuelle et leurs conséquences socio-économiques qui ne manqueront pas d’impacter les flux migratoires. Dans ce sens, il a appelé à ancrer la démarche concertée entre les pays des deux rives de la Méditerranée, comme apriori à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies migratoires coordonnées, cohérentes et en totale synergie.



M. Laftit a en outre rappelé le rôle de partenaire majeur que joue le Maroc en termes de sécurité régionale et ses efforts importants déployés en matière de lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontière.



Dans ce cadre, il a souligné la nécessité pour tous les pays de la région d’assumer leurs responsabilités, chacun en ce qui le concerne, afin de relever le défi de la sécurité collective, conclut le communiqué.

(MAP-11/05/2021)