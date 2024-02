Rabat: Appel au renforcement de la diplomatie parlementaire au service de la sécurité et de la paix internationales

Les chefs des délégations arabes, africaines et latino-américaines participant à la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, ont plaidé, jeudi à Rabat, pour le renforcement de la diplomatie parlementaire au service de la sécurité et de la paix internationales.

Lors d'un débat tenu dans le cadre de cette conférence, organisée par la Chambre des Conseillers sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les différents intervenants ont relevé que cette rencontre constitue une opportunité pour renforcer l’action parlementaire commune en tant que levier fondamental afin de bâtir un avenir sûr et prospère au profit des générations futures.

Les participants à cette rencontre, placée sous le thème "Renforcer le dialogue politique et la sécurité régionale en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine pour parvenir à la paix, la stabilité et la prospérité", ont mis en exergue les différentes transformations géopolitiques ayant impacté la stabilité dans certains pays, insistant sur la nécessité de soutenir les voies diplomatiques et le dialogue pour mettre fin aux guerres et apporter l’aide nécessaire aux peuples, afin de garantir la sécurité globale et durable pour tous les pays.

Ils ont, en outre, mis l’accent sur la nécessité de raffermir la coopération Sud-Sud, dans un contexte international marqué notamment par l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle, les tensions tribales et ethniques et les changements climatiques, lesquels défis exigent un renforcement des liens sécuritaires, économiques et politiques entre tous les pays.

Les conflits politiques, sociaux et culturels entravent le processus de développement, d'investissement et de prospérité, ont-ils mis en garde, appelant à la création de blocs économiques, politiques et diplomatiques susceptibles pour favoriser le décollage socio-économique dans les pays de l’Afrique, arabes et des Caraïbes.

Ils ont, aussi, appelé à conjuguer les efforts des parlements et des gouvernements pour consolider le dialogue politique, en tant que pilier fondamental pour assurer la sécurité régionale, prévenir les conflits, lutter contre l’immigration et le terrorisme, et réaliser le développement durable.

La Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud réunit plus de 260 participants de 40 pays, dont 30 présidents de parlements nationaux et d'unions parlementaires régionales et continentales d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes.

Cette conférence de deux jours aborde "le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l’intégration et du développement commun".

Organisée à l'initiative de la Chambre des Conseillers en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe et le Forum du Dialogue Sud-Sud, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le lancement d'initiatives de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération avec les pays du Sud.

(MAP 16.02.2024)