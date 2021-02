Rabat: Installation de la DG de l'ONDA, Habiba Laklalech

La cérémonie d'installation de la nouvelle directrice générale de l'Office national des Aéroports (ONDA), Habiba Laklalech, a eu lieu, vendredi à Rabat, sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

A cette occasion, Mme Fettah Alaoui a félicité la nouvelle DG pour la confiance Royale dont elle a fait l'objet et sa nomination à ce poste, tout en remerciant le directeur général sortant, Mohamed El Aoufir et en lui souhaitant bonne chance dans ses futures activités professionnelles.



Elle a mis en avant les avancées "majeures" du secteur aéroportuaire dans le développement économique et social du Royaume qui dispose aujourd'hui de 26 aéroports, dont 18 internationaux, pour une capacité de 40 millions de passagers.



Mme Fettah Alaoui a aussi affirmé l'engagement de toutes les composantes de son Département à soutenir l'ONDA, collaborer ensemble pour améliorer la qualité de services dans les aéroports, développer leur compétitivité à l'international et à donner un nouveau souffle à l'activité aéroportuaire dans les années à venir.



Diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris, Mme Laklalech a débuté sa carrière en marketing dans de grandes entreprises de production de biens de grande consommation, ainsi que dans les télécommunications. Elle a ensuite rejoint la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) où elle a occupé de nombreux postes de responsabilité en finance, commercial, juridique avant d'occuper le poste de directrice générale adjointe depuis 2009.

MAP: 12/02/2021