Rabat: Une décision conjointe pour promouvoir la formation touristique

Une décision conjointe visant d’imprimer une impulsion vigoureuse au système de formation touristique et hôtelière, a été signée, mercredi à Rabat, entre le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale.

Paraphée par le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi et la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, dans le cadre d'un séminaire, organisé par les deux ministères, cette décision a pour objet la création et l’institutionnalisation d’un comité sectoriel pour l'établissement du partenariat et la participation et l’implication des acteurs privés dans le processus d’ingénierie de formation.



Le comité sectoriel sera composé de membres de droit à savoir, l'autorité Gouvernementale chargée de la Formation Professionnelle (Direction de la Planification et de l’Evaluation et Direction de la Coordination Pédagogique et du Secteur Privé), le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale (Département du Tourisme: Direction des Ressources et de la Formation et Direction de la Réglementation, du Développement et de la Qualité) et l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.



Selon la décision conjointe, les membres désignés sont la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), les Fédérations Professionnelles les plus représentatives du secteur du Tourisme/Hôtellerie le secteur de la Formation Professionnelle Privée et les représentants des autres composantes du système d’Education et de Formation.



Le Comité sectoriel du Tourisme aura pour mission de garantir la cohérence des actions nationales et régionales en matière de formation professionnelle pour le secteur du Tourisme et de suivre, évaluer leurs mises en œuvre. Il permettra ainsi d’appuyer le système de la formation professionnelle dans la définition des objectifs, des projets et des dispositifs d’ingénierie appropriés à mettre en place, à même d’anticiper sur les actions et les ajustements à opérer pour répondre le plus adéquatement possible à la demande en compétence du secteur Touristique et hôtelier. A ce titre, ce comité sera chargé de contribuer tout au long du processus d’ingénierie de formation, depuis la définition des besoins en compétences jusqu’à l’évaluation de la formation.



Placé sous le thème "Investir dans le Capital Humain pour relever les défis et accompagner les ambitions du secteur du Tourisme", le séminaire conjoint s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.



La rencontre constitue une occasion de rappeler les programmes prioritaires dans le cadre du plan de soutien à la reprise de l'activité du secteur du tourisme et en particulier dans les circonstances exceptionnelles que connait le Royaume en raison de la pandémie. La manifestation se veut aussi une plateforme de discussion et d'échange pour les acteurs de la formation professionnelle, ainsi que les professionnels du tourisme.

MAP: 31/03/2021