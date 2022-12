Réunion de la Commission centrale du recensement relatif au service militaire

La Commission centrale du recensement relatif au service militaire a tenu, mardi à Rabat, une réunion consacrée à arrêter des listes des personnes appelées à remplir le formulaire du recensement pour accomplir le service militaire au titre de l’année prochaine.

Conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), concernant l’adoption des mesures nécessaires pour l’intégration de la prochaine promotion au service militaire le 1er juin 2023, le ministre de l’Intérieur informe les jeunes âgés entre 19 et 25 ans à la date du 1er juin 2023 que l’opération de recensement relatif au service militaire débutera, la semaine prochaine, le mercredi 28 décembre 2022 et prendra fin le 25 février 2023.

A cet égard, indique un communiqué du ministre de l’Intérieur, la Commission centrale, présidée par le président de Chambre à la Cour de cassation, a procédé lors de sa réunion, mardi 20 décembre au siège du ministère de l’Intérieur, conformément aux dispositions de la loi relative au service militaire et les textes d’application y afférant, à l’arrêt des listes des personnes appelées à remplir le formulaire de recensement pour accomplir le service militaire au titre de l’année prochaine, tout en prenant en considération le principe d’égalité entre les citoyens et d’équilibre entre les régions.

A cette occasion, le ministre de l’Intérieur invite les jeunes qui recevront un avis des autorités administratives locales, par eux-mêmes ou par un membre de leurs familles, à remplir le formulaire de recensement via le site “www.tajnid.ma” et ce à partir du début de l’opération de recensement le 28 décembre.

Le ministre de l’Intérieur informe l’ensemble des jeunes remplissant la condition d’âge qu’ils peuvent, à partir de la date de lancement du recensement, s’assurer à travers le même site électronique si leurs noms figurent sur les listes des appelés à renseigner le formulaire de recensement pour accomplir le service militaire.

D’autre part, ajoute le communiqué, le ministre de l’Intérieur informe les jeunes, de sexe féminin et masculin, qui n’ont pas été invités à remplir le formulaire et qui désirent accomplir le service militaire, qu’ils peuvent le renseigner sur le même site pendant toute la durée de l’opération de recensement, à savoir du 28 décembre courant au 25 février 2023.

La même possibilité est garantie par la loi au profit des jeunes parmi les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, inscrits sur les registres consulaires et souhaitant accomplir ce service.

Le ministre de l’Intérieur fait aussi savoir que les jeunes peuvent obtenir des informations relatives au service militaire, soit auprès des autorités administratives locales les plus proches de leurs domiciles ou auprès des services de renseignement créés dans les préfectures, les provinces et les préfectures d’arrondissement ou encore à travers le site électronique “www.tajnid.ma”.

(map 20/12/2022)