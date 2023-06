Réunion à Rabat du comité permanent du Grand Prix mondial Hassan II pour l'Eau

Le comité permanent du Grand prix mondial Hassan II pour l'eau s'est réuni, vendredi à Rabat, sous la présidence du ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

La réunion est consacrée aux grandes lignes du processus d'organisation et du lancement de la huitième édition de cette prestigieuse distinction, une initiative menée conjointement par le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l'eau, en hommage à feu Sa Majesté Hassan II, pour ses actions en faveur de la préservation des ressources en eau, a indiqué le président du conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, dans une déclaration à la presse en marge de cette réunion.



"Le comité se réunit aujourd'hui pour jeter les bases de l'organisation du prix qui sera décerné à l'occasion du Forum mondial de l'eau, prévu l'année prochaine à Bali", en Indonésie, a-t-il déclaré.



De son côté, M. Baraka a mis l'accent dans une déclaration similaire sur l'intérêt majeur accordé par SM le Roi Mohammed VI à la problématique de l'eau dans tous ses aspects, notant que la réunion du comité permanent du Grand prix mondial Hassan II est l'occasion de mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser la réussite de ce Prix.



La réunion a été également l’opportunité pour la nomination des membres du jury de ce prix international, le choix du thème spécifique de l’édition, ainsi que la finalisation du calendrier des prochaines étapes.



Le Grand Prix mondial Hassan II de l'Eau est l’une des prestigieuses distinctions mondiales dans le secteur de l'eau. Il récompense l'excellence dans "la coopération et la solidarité dans les domaines de la gestion et du développement des ressources en eau".



Il a été créé en 2002, dans le cadre d’une initiative conjointe du Royaume du Maroc et du Conseil mondial de l’eau, à la mémoire de feu SM le Roi Hassan II pour ses actions en faveur de la coopération internationale et la solidarité pour une gestion durable des ressources en eau et leur préservation.



Les candidatures en vue du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau sont ouvertes aux personnes, groupes de personnes, institutions ou organisations ayant apporté une contribution significative dans le domaine du thème spécifique du Prix.



Le prix sera décerné lors d'une cérémonie spéciale qui sera organisée lors de la session plénière d'ouverture de la dixième édition du Forum Mondial de l’Eau, qui se tiendra à Bali, du 18 au 24 mai 2024.

MAP: 09/06/2023