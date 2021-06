Sahara: les Seychelles expriment leur appui à l'initiative marocaine d’autonomie

Le ministre seychellois des Affaires étrangères et du tourisme, M. Louis Sylvestre Radegonde a réitéré, vendredi, le soutien de son pays à la cause nationale marocaine, exprimant son appui à l’initiative d’autonomie proposée par le Royaume.

Lors d’un entretien par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre seychellois a exprimé son appui à l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



De son côté, M. Bourita a réitéré ses remerciements pour l’appui indéfectible des Seychelles à la cause marocaine à différentes occasions, au niveau des instances régionales et internationales, indique un communiqué du ministère.



Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Royaume du Maroc et la République des Seychelles, avait pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux excellentes relations maroco-seychelloises qui ont connu une évolution positive depuis 2008.



A cet égard, MM. Bourita et Radegonde ont salué la réussite de la visite aux Seychelles, en avril 2019, d’une délégation marocaine de haut niveau qui a permis d’assurer une meilleure préparation des travaux de la première session de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays.



Par ailleurs, M. Radegonde a exprimé le soutien de son pays à la candidature du Maroc au poste de Commissaire à l’éducation, la science, la technologie et l’innovation au sein de la Commission de l’UA, ainsi qu’à celui de membre non-permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU pour la période 2028-2029.

(MAP-04/06/2021)