Sahara marocain : Il est grand temps que la France et l’UE soutiennent le Maroc dans sa position

Il est grand temps que la France et l’Union européenne (UE) soutiennent le Maroc dans sa position concernant le Sahara, a souligné, lundi, Claude Kern, Sénateur du Bas-Rhin, vice-président de la Commission des Affaires européennes au Sénat français.

«Le Maroc est aujourd’hui, pour la France et l’Europe, un véritable pont avec l’Afrique», a-t-il affirmé dans une déclaration à l’issue d’un entretien qu’il a eu avec le consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi.

M. Kern, également membre de la délégation française au sein de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), a souligné que le Maroc est aussi un partenaire clé de l’Europe dans les domaines sécuritaire et de la migration, appelant le gouvernement de son pays à soutenir le Royaume afin de renforcer sa position sur la question du Sahara.

Saluant le leadership et la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI et la politique d’ouverture du Souverain, le sénateur français a mis en exergue l’excellence des relations qui unissent le Maroc et la France et la place qu’occupe le Royaume dans les relations internationales de son pays.

M. Kern a ajouté qu'”il est important que les relations maroco-françaises perdurent et se renforcent en matière de politique étrangère”, saluant “toutes les actions menées sur ce volet”.

MAP 29/03/2021