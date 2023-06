Sahara marocain: La Suisse réitère l'importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc, salue "positivement" le plan d’autonomie

La Suisse a réitéré l’importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc visant une solution politique de la question du Sahara marocain, basée sur le compromis, saluant "positivement" le plan d’autonomie dans le processus de règlement de cette question.

Cette position a été exprimée, vendredi à Rabat, par le Conseiller fédéral suisse, chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, en visite de travail dans le Royaume, lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



“La Suisse reconnaît et réitère l’importance des efforts sérieux et crédibles que le Maroc fait pour trouver une solution politique et pacifique basée sur le compromis”, a-t-il déclaré.



Évoquant le plan d’autonomie, présenté par le Maroc au Secrétariat général des Nations Unies le 11 avril 2007, M. Cassis a affirmé que “cette initiative est un point positif dans le processus et nous allons faire tout ce qui est en notre possession pour faciliter une solution favorable”.



“Il est temps que cette question soit réglée et qu’elle trouve une solution, parce que cette crise dure depuis depuis trop longtemps”, a souligné le chef de la diplomatie helvète.



Il a, également, indiqué que la Suisse soutient les efforts des Nations Unies et le rôle central qu’elles jouent dans le processus concernant la question du Sahara et qu’elle appuie une solution politique en accord avec le droit international et les résolutions du Conseil de Sécurité.



“Je crois qu’il faut trouver un accord avec le représentant des Nations Unies qui puisse conduire le processus à bonne fin avec de la souplesse de la part de tout le monde”, a-t-il dit à ce propos.

MAP: 23/06/2023