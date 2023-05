Sahara marocain : La Zambie réitère son soutien indéfectible à l’intégrité territoriale du Royaume et à l’initiative marocaine d’autonomie

La République de Zambie a réitéré, mardi, son “soutien indéfectible” à l’intégrité territoriale du Royaume et à l’initiative marocaine d’autonomie comme “seule solution crédible et réaliste” pour la résolution du différend artificiel autour du Sahara.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie, Stanley Kasongo Kakubo, la Zambie a réitéré son “soutien indéfectible à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”.

M. Kakubo a également “réaffirmé le soutien de la Zambie à l’initiative marocaine d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007, qui est la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend artificiel”, rapporte le communiqué conjoint.

La Zambie a aussi “salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend sur le Sahara marocain”, ajoute la même source.

De même, poursuit-on, les deux ministres se sont félicités de “l’évolution positive” des relations entre les deux pays frères au cours des dernières années, comme en témoigne l’ouverture de l’ambassade de Zambie à Rabat et de son consulat général à Laâyoune en octobre 2020.

(map 30/05/2023)